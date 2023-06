La Pampa: sin relación directa con Milei, Libertarios analizan presentarse a las legislativas nacionales

Compartir esta noticia:

El Partido Libertarios La Pampa atraviesa una crisis por la renuncia de Rául Aragonés (no formalizada en la justicia), quien a poco de terminar la elección del 14 de mayo, anunció que no se presentarían en las legislativas. Era el que tenía la relación con el Javier Milei. Otros dirigentes harán las averiguaciones para ver si pueden presentarse. Reaparece el peronista Oscar Falcon.

Libertarios La Pampa obtuvo 3502 votos para el tramo de diputados provinciales en las elecciones del 14 de mayo y buscará presentarse en la elección nacional, sin tener, todavía, un acuerdo con Javier Milei.

“De la noche a la mañana, Raúl Aragonés renunció y ahora el grupo de Santa Rosa vamos a ver si se puede reabrir el Partido Libertario. Hay otro grupo de chicos, pero no conformaron la personería política. Vamos a presentarnos, tenemos que ir a ver cómo están los papeles y si se puede, nos vamos a presentar”, afirmó Walter Marín, a Plan B Noticias.

Marín es pastor evangélico y encabezó la lista de concejales por Santa Rosa, que terminó en le cuarto lugar, con 1544 votos, detrás del FreJuPa, JxC y Comunidad Organizada, y por encima de las listas de izquierda.

“No tenemos mucho plazo y no cualquiera quiere poner la cara. Yo fui candidato a concejal en Santa Rosa, pero creo más en trabajar a nivel local”, dijo y descartó su precandidatura.

El partido Libertario La Pampa se armó para las elecciones provinciales y lo motorizaron, en un inicio, Raúl Aragonés y Oscar Falcon, ambos, dirigentes peronistas. Por diferencias, Falcon se alejó antes de la conformación de lista, y ahora que Aragonés se fue, regresó al armado político del sector.









– ¿La referencia nacional sigue siento Milei?

– Para nosotros si.

– ¿Estás de acuerdo con lo que él plantea?

– Hay cosas con las que estoy de acuerdo y otras con las que no. Me gusta porque es el único candidato que plantea las soluciones.

– Tiene un discurso violento, ataca a las mujeres, a las diversidades, a quienes no piensan como él…

– Nosotros estamos acá y lo vemos a través de los medios. Veo que algunas cosas son distorsionadas y otra es que él dice estar en contra de todo. Creo que es una persona que defiende su pensamiento Con la mujer que piensa no como mujer, sino como feminista… – dijo y dejó sin completar la frase.

– ¿Tenés relación con la iglesia evangélica?

– Soy pastor, hace 8 años.

– ¿Qué pensás de la Interrupción voluntaria del embarazo?

– No estoy de acuerdo.

– Hay dirigentes de otros partidos de La Pampa, como “Caico” Montoya, que se sacaron foto con Milei…

– Yo te lo resumo, no figuran. Se podrían presentar, pero ellos no figuran, ellos se sacaron una foto, pero no con el acuerdo de Milei.

– ¿Tienen vínculo con Milei?

– No, es difícil, siempre hay un intermediario. Aragonés tenía diálogo, se reunía con él, iba a su oficina.

– En la Provincia nos les fue bien…

– Para los políticos, para vos, que sos periodista, puede ser malo, pero para un partido que no hizo campaña, hubo complicaciones que no se dieron a conocer, nos rechazaron la confección de la boleta, no es malo. Para un partido nuevo, no lo veo tan mal.

– ¿Se reunieron con Juntos por el Cambio en La Pampa?

– Sí, hubo reuniones, pero no quisieron que nos sumáramos. Acá en lo local nos hubiera gustado sumarnos, pero ellos no quisieron ampliar – cerró Walter Marín.

