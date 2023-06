Paro contra la represión en Jujuy: “hubo compañeras violentadas en la reunión de UTELPa”

Compartir esta noticia:

Las y los docentes autoconvocados se movilizaron junto a ATE, CTA, gremios de la CGT, Movimientos Sociales y organizaciones de izquierda. Reclamaron que “UTELPa está acá con los trabajadores” y aseguraron que “hubo compañeros violentados, acusados de ser de derecha para deslegitimar el reclamo”.









Docentes autoconvocados, que iniciaron la lucha para exhibir la violencia en las escuelas en La Pampa y buscar una solución colectiva a la problemática, se manifestaron este jueves en la Plaza San Martín, junto al resto de los sindicatos, donde solo la UTELPa no asistió y organizó una marcha en soledad, frente a la sede sindical de la avenida Belgrano de Santa Rosa.

“En la reunión de delegados de ayer, varias compañeras fueron violentadas en UTELPa. Pasó cuando quisieron sacar una foto del acta de lo que se había discutido. No se lo permitieron y fueron atacadas, fueron violentadas, se las echó, se les dijo que pertenecían a la derecha, que eran de Juntos por el Cambio, cosa que no es cierta. Así que, no hay diálogo, con la UTELPa ni con el gobierno”, contó Rocío Mallia a Plan B Noticias.

Aclaró que “siempre que UTELPa convoque a un paro por motivos que consideramos justos, vamos a adherir, aunque no estemos de acuerdo con la actual conducción. Ayer lo debatimos con compañeros y compañeras que no se querían adherir porque fueron presionadas, amenazadas por Educación y abandonadas por el gremio en el paro de la semana pasada”, dijo.

Contó que la amenaza fue recibida por medio de “mensajes al teléfono, correos a los docentes, amedrentando con el descuento, con sanciones, solo con la intención de asustar”.

– ¿Qué les parece que ahora UTELPa sí adhirió?

– Lo vemos muy polémico y vemos falta de taiming político, porque el paro de la semana pasada fue por los mismos motivos que el paro de hoy.

– ¿UTELPa convocó a su propia movilización, van a ir?

– Nosotros hoy nos concentramos acá en la plaza San Martín,que es el lugar donde se tiene que reclamar. Es UTELPa la que tiene que estar con los trabajadores y trabajadoras.

– ¿Los acusan de ser de derecha para deslegitimar sus posicionamientos?

– Sí, totalmente, lo vienen haciendo desde antes de las elecciones. La realidad es que la composición ideológica de los docentes es muy diversa, y entre los convocados tenemos compañeros peronistas. Esas acusaciones son mentiras y es comprobable.

Paritarias

Respecto de la violencia en las escuelas y el reclamo como docentes autoconvocados que “en la paritaria se debatió la creación de cargos que van a ser usadas como horas institucionales. “Pero en realidad van a ser usadas para cubrir las horas libres en las escuelas y son consecuencia de que el Gobierno no hizo caso a las advertencias que les hicimos los trabajadores sobre lo que podía saber”, dijo la docente.

“Tenemos que pensar qué hacer con esas horas de manera colectiva, no tiene que haber una bajada del gobierno, la escuela es la que tiene que debatirlo y eso es lo que no se entiende de nuestro reclamo”, dijo Rocía Mallia.

“Nos preocupa el destino final que se les va a dar y que no se debata con los trabajadores y trabajadoras”, finalizó.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios