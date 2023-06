Represión en Jujuy: “Necesitamos que el repudio de los dirigentes sea más enérgico”

Compartir esta noticia:

Organizaciones sociales, gremios nucleados en la Mesa Intersindical y las dos CTA confluyeron en la plaza, contra la represión en Jujuy. Críticas al socialismo y el FreGen por su foto con el PRO. “Nosotros estamos en la plaza, ellos avalando la mano dura y los secuestros ilegales”, señaló Walter Brandimarte.

Walter Brandimarte, referente de la Corriente Clasista y Combativa, dialogó con Plan B, en el marco de la jornada nacional de lucha que se desarrolló en la plaza San Martín. “Nos estamos juntando todas organizaciones sociales, gremios y centrales obreras para repudiar la represión y la política de ajuste que está llevando adelante el gobernador Morales”.

“Entendemos que es el ensayo que para lo que va a hacer, si llega a ganar, la derecha reaccionaria. Es algo que venimos denunciando hace bastante, para implementar su política de entrega. Para ello, necesitan que el pueblo esté desarmado, desmovilizado, desorganizado y sometido en una profunda pobreza, para poder terminar lo que empezaron en el 201%, criticó el referente de la CCC.

“Esto es necesario para el grupo terrateniente, de la burguesía intermediaria y de la oligarquía y se está haciendo desde Jujuy, con una persecución a dirigentes sociales. Se están usando los métodos aprendidos durante la última dictadura militar, como autos particulares para levantar gente de la calle, para hacer allanamientos ilegales en las casas y aplicando el método de los carabineros chilenos, de disparar a los ojos y cegar a los manifestantes”, denunció Brandimarte.

“Por suerte, el país se ha levantado. Se necesita la renuncia de Morales, luego de haber traicionado al pueblo jujeño y haber creado una Constitución hecha a medida de sus planes de entrega. No solo se castiga a la población popular, sino que se quiere correr de sus lugares a pueblos originarios que están asentados en las grandes canteras de litio. Es un problema político y de negociados con empresas internacionales. Para eso, se necesita un pueblo desarmado, que no diga nada y se empezó por este lado. Por eso decimos que es el reflejo de lo que va a pasar a nivel nacional”, afirmó.

Consultado sobre la reacción del oficialismo, Brandimarte dijo que “el repudio debe ser más enérgico desde la parte dirigencial. El pueblo ha demostrado que está saliendo desde los gremios y organizaciones, también independientes. Hay gente que está entendiendo el mensaje y sale a repudiar esto. Necesitamos que sea más enérgico el rechazo y que los dirigentes acompañen al pueblo. No nos olvidemos que los lugares de los dirigentes, es la representación del pueblo”.

En referencia a la postura del socialismo, el FreGen y sectores progresistas que se alinearon con el PRO, para apoyar a Morales, Brandimarte dijo que “lo vemos con profunda tristeza. Nosotros tenemos memoria y ellos tuvieron una política progresista. La última foto que vimos, del PRO y Juntos por el Cambio pampeano, da pudor y miedo Están avalando la mano dura, la represión, los secuestros ilegales. Lo que está pasando tiene que ver con intereses individuales y no del conjunto”.

“Me parece que lo que se ve ahí, tiene que ver con el posicionamiento para ver qué lugar puedo tener en ese frente y no en la necesidad del pueblo. Cada uno está en el lugar que quiere estar. Nosotros estamos en la plaza y ellos están aplaudiendo la represión”, criticó Brandimarte.

En cuanto al faltazo de la CGT a esta convocatoria, el dirigente de la CCC dijo que “no están leyendo el momento político e histórico que se está viviendo, no todos, sino algunos sectores. Sí tengo que resaltar el valor de estas compañeras, que se animaron a estar sentadas en la mesa (en referencia al SADOP), cuando el mandato les decía que no. Tenemos que levantar el valor esa decisión, para sentarse ahí”.

Por último, Brandimarte dijo a los gremios que “hay que darle bolilla a lo que piden las bases. Hay gremios que no lo están haciendo. En el caso de los trabajadores de la educación, están necesitando una gran marcha y una gran jornada de lucha, para defender los intereses propios y los del pueblo. No nos olvidemos que los mayores castigados de Jujuy, fueron docentes. Esta solidaridad, debería reflejarse en la dirigencia, a nivel local (de UTELPa). Y también de CTERA, que tardó una semana en salir. Ojalá podamos confluir con ellas (el gremio docente convocó a un horario diferente a la movilización), el enemigo no está entre nosotros. El enemigo es mucho más grande”, cerró Brandimarte.

