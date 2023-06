“#YoNoAdhiero”, la expresión en las redes que cuestiona a la UTELPa

Compartir esta noticia:

Docentes de la Provincia comenzaron instalar el hashtag por la actitud del gremio que les da cobertura legal: el viernes 16, luego de una represión a docentes jujeños, se negaron a hacer paro y hoy convocan a ser parte de la medida de fuerza.

Tras la defección de UTELPa el viernes 16 de junio, docentes de La Pampa se debaten en las redes sociales entre la solidaridad con sus pares de Jujuy y la exposición pública de la actitud de la conducción provincial del gremio docente, que, ante los mismos motivos, con solo siete días de diferencia, tomó dos decisiones opuestas: en la primera, expuso a la ilegalidad, a una sanción, y se prestó a la presión a docentes para que no hagan paro. Ahora, convoca a la medida de fuerza.









En el grupo Docentes La Pampa se leyeron opiniones encontradas, que justifican tanto la adhesión como la decisión de no hacer paro.

“El enojo con UTELPA, CTERA y todos los gremios amigos del gobierno, lo puedo entender, pero la poca solidaridad de algunos o algunas colegas con lo que está pasando en Jujuy me parece terrible”, soltó una trabajadora.

Mezclado con repetidos “#Yonoadhiero”, se leyeron argumentos en el que trabajadores y trabajadoras destacan que pararon el 16 de junio cuando UTELPa los abandonó: “hicimos un paro, no solo por Jujuy, también por Salta, Corrientes, Chubut, Chaco. Y La Pampa. La excusa de UTELPa fueron las paritarias y nos amedrentó con una actitud patotera”.

“No te equivoques, no somos pocos solidarios fuimos los primeros en exigir una adhesión a un paro nacional por la situación nacional y particular de cada provincia y docente”, resaltaron.

El debate está atravesado por la división maniquea de la sociedad en dos posturas que aparecen cómo opuestas, pero más, por el fraude electoral en la Seccional Santa Rosa, cerca de cumplir su primer aniversario.

Quienes confiaron en otra lista, la Rosa y Verde, se debaten entre la desafiliación, el desencanto con la política gremial, y la organización para volver a dar la disputa en la próxima elección.

En el medio, una conducción gremial que no solo no reconoce su accionar, utiliza los mecanismos legales para no abordar la crisis de representación, y por, sobre todo, no exhibe la reacción política para encausar la conducción del sector y recuperar la legitimidad perdida.

Al contario, sigue atacando a quienes, para toda la sociedad, fueron los perjudicados por las artimañas sindicales. Y se justifican en el hecho de que algunos se identifican con Juntos por el Cambio. La tozudez y falta de reacción ante el cambio de escenario para el gremio más grande de La Pampa, destruye la legitimidad obtenida ante los gobiernos menemistas de La Pampa, mediante la lucha y la organización.

