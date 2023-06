Empleado municipal pidió por boleto gratuito para el personal y reducción en el pago de tasas municipales

Compartir esta noticia:

Este viernes, en la Banca del Vecino, un empleado de DAGSA solicitó que la comuna dé facilidades para el pago de tasas y boleto gratuito para las y los empleados que van a trabajar. “El sueldo no alcanza”.

Nelson Mutio, empleado de DAGSA, utilizó este viernes 23 de junio la Banca del Vecino, en la sesión del Concejo Deliberante y solicitó que las y los empleados municipales puedan viajar gratis en el transporte urbano para ir a trabajar y mayores facilidades a la hora de pagar tasas municipales atrasadas.

En diálogo con Plan B, Mutio explicó que la primera de las propuestas buscan que las y los empleados municipales puedan viajar gratis en el transporte urbano, para ir y volver del trabajo. ““Ya que el colectivo es municipal propuse que a los empleados municipales, cuando vamos y volvemos del trabajo, no nos cobren. Hoy, por ejemplo, un compañero quiso subir y no pudo, porque no tenía la SUBE. Entonces llegó tarde, perdió el presentismo y se mojó”.

“El otro tema, es el de los impuestos municipales. Se aumentan todos los meses y la mayoría de los compañeros, deben casi todo. Quienes tienen casas de barrio, casi nunca han pagado y figuran a nombre de la provincia”, afirmó.

“Habíamos estado charlando la posibilidad de que a todos aquellos que se adhieran a que les descuenten los impuestos por recibo, les cobren el 50%, como se hace con la energía, para las cooperativas, donde se les cobra el 30 o 40%”, agregó.

“En mi caso, hice una moratoria, y me la descuentan por recibo. La propuesta es que que si se paga durante cinco años ininterrumpidamente, nos amorticen el 20% y a los cinco años, estamos al día”, agregó.

“Los impuestos se deben porque el sueldo municipal no alcanza. En nuestro sector más o menos, porque tenemos horas extras, pero hay sectores que no las tienen y no alcanza. Primero es la comida, los chicos, la escuela y no alcanza para pagar los impuestos”, dijo.

Consultado sobre cuánto paga de tasas municipales, estimó que ronda entre los $4.000 y $5.000. “Hay compañeros que deben muchos meses, hasta años. Yo llegué a deber casi $32.000. Hice una moratoria y me vino bien. Me lo descuentan por recibo, y luego de cinco años, quedo al día. Sería una buena posibilidad”.

