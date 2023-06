La UTELPa defendió su accionar y acusó de “violencia política” al diputado Avendaño

Compartir esta noticia:

En un congreso extraordinario realizado defendieron la política del gremio contra las protestas de las bases docentes contra la conducción y pidieron al diputado provincial Leonardo Avendaño que se retracto por haber dicho que la dirigencia de UTELPa abandonó a sus afiliados cuando pararon el jueves 16 de junio.









El congreso de la UTELPa votó el rechazo a la represión en Jujuy y al intento de criminalizar la protesta social; el repudio a los dichos del diputado provincial Leonardo Avendaño, quien había dicho que la conducción debía renunciar e irse con los patrones, por no solidarizarse con el reclamo de las bases docentes en el paro nacional que se llevó a cabo el jueves 16, y donde las y los trabajadores docentes fueron presionados para no parar.

Este jueves, el gremio paró porque convocó la CTERA a nivel nacional luego de la brutal represión a docentes de jujuy, pero lo hizo con una actividad en su sede, mientras que el resto de las bases, los otros gremios y organizaciones sociales, lo hicieron en unidad y marcharon hasta Casa de Gobierno, donde los docentes autoconvocados entregaron un nuevo pedido de audiencia con el gobernador y el ministro de Educación, por que no tienen representación en la mesa paritaria.

“Ayer marchamos por Jujuy, nadie nos golpeó. Nosotros tenemos paritarias abiertas para seguir avanzando en derechos laborales y salariales. Por eso hay que poner en valor la importancia de la UTELPa, con 35 años de lucha, por el trabajo que se hace a lo largo y ancho de la provincia, defendiendo la organización sindical, con más de 7000 afiliados en La Pampa y con un año récord en cuanto a afiliaciones, eso es por el acompañamiento que se hace a los docentes”, expresó la secretaria general de la UTELPa, Rosana Gugliara durante el congreso.

Contra las críticas de los docentes autoconvocados, Gugliara llamó a defender «el ámbito de discusión genuino, la paritaria»: “Desde que se logró se ha transformado la educación pública de la provincia a partir de más de 170 acuerdos paritarios. A la que se suma la mesa de trabajo por condiciones laborales, logramos la apertura y estamos trabajando en ella, discutimos puestos de trabajo, condiciones, necesidades del sistema, tenemos el lugar adónde discutir, con representatividad y con un mandato que llevamos de nuestras asambleas. Esto es defender la escuela pública”, aseguró.

«UTELPa construye unidad pero no a cualquier precio»

La titular de la UTELPa se defendió también de las críticas por haber tomado la actitud de no parar la semana pasada, a pesar de que el motivo era el mismo, la solidaridad con las y los docentes jujeños, y por haber realizado una convocatoria aparte de la del resto de los gremios y organizaciones es te jueves. “Este sindicato es pionero en construir unidad, por ejemplo en la intersindical de mujeres, que no nos vengan a decir que no estamos presentes, UTELPa siempre construye unidad pero no a cualquier precio, no queremos una unidad para insultar a un sindicato, queremos la unidad de los trabajadores con los ejes que nos unen porque las luchas que damos son por nuestros derechos y lo que pasa en Jujuy es un claro ejemplo”, manifestó.

Rechazo a los dichos del diputado Avendaño

En el paro de la semana pasada el diputado y dirigente del Movimiento Evita, Leonardo Avendaño, fustigó a la conducción de la UTELPa, a quien acusó de «abandonar» a sus afiliados y aseguró que tienen que «dejar inmediatamente el cargo en el sindicato y estar con los patrones».

En el congreso también se votó un pedido para que Avendaño se «retracte» por «los agravios, insultos y la violencia política».

“Recibimos agravios, mentiras, difamación, la UTELPa da cuenta de su lucha y de no abandonar jamás a un trabajador y/o trabajadora”, agregó Gugliara.

“Se continuará discutiendo estos temas, con multitudinarias asambleas porque se discute adentro para llegar a acuerdos. La propuesta es producto de años de este sindicato, es lo que le vamos tomando al gobierno de estas discusiones. Somos la única provincia que está discutiendo situaciones laborales. Este Congreso demuestra unidad, organización, trabajo colectivo porque cada uno de los que aquí participan pone el cuerpo y la escucha en las escuelas”, concluyó la secretaria general.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios