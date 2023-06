Leonardo Avendaño a UTELPa: “Son una camada de dirigentes colaboracionistas que han adoptado la doctrina vandorista”

Compartir esta noticia:

El diputado provincial del Frente Justicialista Pampeano y referente del Movimiento Evita La Pampa, Leonardo Avendaño, le respondió a la UTELPa que no se va a retractar por haberles dicho que abandonar a los afiliados en un paro es “de rufián, de traidores, tienen que dejar el sindicato e irse con los patrones”.









El legislador provincial anticipó que no se va a retractar de sus dichos y redobló la apuesta: “son colaboracionistas y neovandoristas”, afirmó.

El jueves 15 de junio, docentes autoconvocados fueron al paro sin el respaldo de la UTELPa. Y no solo eso, el sindicato publicó un comunicado alertando que no tenían cobertura, lo que se tradujo en una presión de directivos a las y los trabajadores que pensaban hacer paro en repudio a la represión de docentes en Jujuy.

Se refiere al dirigente metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, el hombre que pretendió disputarle a Juan Domingo Perón la conducción del justicialismo, y que consideraba que era el referente de un partido sindical.

En el sindicalismo se lo ubica entre los dialoguistas y acuerdistas con la patronal, al punto que una de sus frases sobre los trabajadores que reclamaban, lo resume: “el que molesta en la fábrica, molesta a la UOM; y el que molesta a la UOM, molesta en la fábrica”.

En ese sentido, Avendaño señaló que “hay compañeros trabajadores afiliados a la UTELPa que iban a un paro general en un contexto de represión, como era el de Jujuy, y el sindicato decidió abandonarlos y dejarlos a la deriva. No dije nada fuera de lugar. Me pareció que es una canallada y creo que es una canallada”.

“No me voy a retractar, voy a seguir sosteniendo lo que dije, creo que nos encontramos con una camada de dirigentes colaboracionistas y que han adoptado la doctrina vandorista, a los que no les importa qué digan los trabajadores, sino todo lo contrario, defender los intereses de los trabajadores. No me retracto en nada”, dijo en diálogo con el periodista Daniel Lucchelli.

“No me voy a retractar, es el neovandorismo de La Pampa, que les interesa defender los intereses de la patronal. Sigo diciendo lo que digo y voy a seguir defendiendo a los compañeros que se afilian a la UTELPA y que han sido abandonados. Estos dirigentes, no cumpliendo el mandato de las bases, han decidido abandonarlos y dejarlos a la deriva”, insistió.

“Me llama la atención este proceder, que no tiene nada que ver con el procedimiento histórico de la dirigencia de UTELPa, que ha sido el de defender a sus afiliados. A esta dirigencia no le interesa defender a sus trabajadores y me llama la atención de estos compañeros con los que he militado en la CTA. Esta es una situación preocupante, porque el dirigente tiene que tener un compromiso con sus afiliados y los afiliados deben sentir el acompañamiento de sus dirigentes”, finalizó.

