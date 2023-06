Rauschenberger, candidato: “Vamos a defender La Pampa”

Compartir esta noticia:

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y candidato a diputado nacional, Ariel Rauschenberger, se refirió a la decisión de postularse para ser nuevamente legislador.

Las líneas mayoritarias del PJ dieron a conocer que el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, será el candidato a diputado nacional, donde se encuentran Convergencia Peronista, Plural, La Cámpora, Identidad Peronista y Compromiso Peronista.

En un comunicado, Rauschenberger, manifestó que “Con mucha responsabilidad y honor y ante el escenario de unidad del Peronismo nacional, he decidido postularme para representar a la provincia de La Pampa en el Congreso Nacional. Encabezaré una lista compuesta por hombres y mujeres que garantizan la representatividad que cada vecino y vecina de La Pampa merecen”.

Destacò que “Esta decisión es producto de muchos pampeanos y pampeanas que desde cada punto de la provincia me han hecho saber la necesidad de que debíamos disputar esta contienda electoral, para salvaguardar los derechos y logros que con mucho esfuerzo y sacrificio, La Pampa ha conquistado”.

“Todos me conocen, saben bien que mi trayectoria política fue, es y será siempre gestionar y defender a La Pampa”.

Detallò que “A través de las responsabilidades con que me honró el pueblo de La Pampa pude conocer cada rincón de la provincia, a sus vecinas y vecinos”.

Recordó que “Cuando me tocó ser Diputado Nacional en el 2017, en el país gobernaba la misma derecha que hoy pretende volver. Si algo tenía claro ese gobierno era que ayudar a La Pampa no estaba entre sus objetivos. Junto al gobierno provincial logramos que la dignidad de La Pampa y su gente, no sea pisoteada”.

Finalmente expresó que “Es hora de darlo todo, sin mezquindades, sin mirar para el costado. De la mano de cada compañero, de cada compañera, de cada pampeano y pampeana, tenemos que seguir construyendo una provincia donde nos enorgullece vivir y a la cual desde Buenos Aires algunos quieren dominar y someter. Vamos a defender La Pampa, vamos a hacerlo entre todos y todas. Saben que puedo hacerlo”.

