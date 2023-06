Crecida del río Colorado: “el caudal es 20 veces el promedio de los últimos meses”

Compartir esta noticia:

La propagación de la crecida continuará hasta Casa de Piedra, informó el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) en un nuevo parte de situación del caudal, a raíz de las copiosas lluvias que se registran en los últimos días en la cuenca alta.









Las lluvias intensas en la cuenca alta del río Colorado están provocando aumentos significativos de caudales en el tramo no regulado.

Este domingo se esperan más lluvias en la alta cuenca del Colorado. Ayer, las precipitaciones menguaron, por lo que se registró una baja en las alturas de las estaciones de los ríos Barrancas y Grande.

Por el contrario, Buta Ranquil, en la confluencia de ambos ríos, siguió registrando mediciones de alturas y caudales crecientes, dado que el tiempo de escurrimiento de ambos tributarios del Colorado es diferente. Sin embargo, en el último registro de las 12 horas, se observa una estabilización del caudal en 773 m3/s, el mismo que a las 9 horas de hoy. Es importante subrayar que este caudal es casi 20 veces el promedio de los últimos meses.

La crecida se observará hasta Casa de Piedra, dado que la presa regula los caudales aguas abajo, y permite almacenar el volumen escurrido en el embalse.

Hasta el momento la creciente de los ríos no ha generado mayores inconvenientes, exceptuando algunos caminos y rutas que se han visto afectados por el agua.

Pronóstico

Según el pronóstico, a partir del lunes no se prevén más lluvias de importancia, por lo que los niveles del río se mantendrán en alza hacia aguas abajo, hasta Casa de Piedra, siguiendo la propagación de la crecida, pero irán bajando en la cuenca alta.

Cabe recordar que dado que no existen temperaturas lo suficientemente bajas, no ha habido nevadas significativas en la alta cuenca, por lo que el temporal no ha generado aun acumulación de nieve que alimente caudales futuros.

Se mantiene la advertencia a los habitantes y trabajadores de las zonas ribereñas de despejar las áreas aledañas al cauce de los ríos para evitar situaciones de riesgo, y no realizar ningún tipo de actividad en las aguas del Colorado hasta nuevo aviso. Las jurisdicciones provinciales continúan con las medidas de precaución.

El equipo técnico conformado desde COIRCO continua monitoreando la evolución del estado del tiempo y de los ríos hasta tanto duren las actuales condiciones climáticas. Toda la información se actualiza de manera constante en el sitio web del organismo: www.coirco.gov.ar

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios