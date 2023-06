Rasuchenberger, único candidato en el PJ: Ahora, también se bajó el Frente Peronista Barrial

Compartir esta noticia:

El Frente Peronista Barrial bajó la lista para las legislativas este lunes y el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos quedó como único candidato a diputado nacional.

A pesar de haber señalado en reiteradas ocasiones que no se bajaban, este lunes el Frente Peronista Barrial bajo lista que llevaba de candidato a diputado nacional a Fabián Avendaño y a legislador del ParlaSur a Damián Busto.









Plan B pudo saber que en la tarde de este lunes se reunieron los cinco principales referentes y determinaron que bajaban la lista.

Fabián Avendaño había publicado hace dos días que “si algo nunca aprendí fue hacer la vertical, yo no acordé nada con ninguna línea y menos bajarme…”

Este mismo lunes señalo que “quédense tranquilos que yo no m e he bajado, a mi no me cobija ningún funcionario, si un grupo de militantes y gente”.

Pero esta tarde, algo cambió: decidieron bajar la lista. Fuentes peronistas indican que el gobierno cambió de idea, y de la horizontalidad pasó a la lista única para acompañar la decisión que tomó a nivel nacional el frente Unión por la Patria.

En un comunicado, la organización indicó:

El Frente Peronista Barrial comunica que después de evaluar minuciosamente nuestra realidad socioeconómica y política, y dejando de lado algunas pasiones políticas partidarias, sin renunciar nuestros ideales, justicia social y en pos de mejorar calidad de vida de los que representamos.

RESOLVEMOS:

Sumarnos al consenso provincial proponiendo una única lista de unidad para diputado nacional y delegado Parlasur, comprometiéndonos a seguir militando para ampliar las bases de nuestro peronismo, invitamos a todos aquel ciudadano que nos avaló desde la confianza y el compromiso a continuar bregando en pos del bien común y la construcción colectiva.

Antes, en horas del mediodía, Daniel Rodríguez Colipi también comunicó que retiraba la lista. El sábado llegó a haber tres listas y este lunes, solo queda la oficial del PJ.

De esta manera, los candidatos y candidatas por «Consenso Peronista», son:

1º Diputado Nacional Titular: Ariel Rauschenberger

2º Diputada Nacional Titular: Gabriela Labourie

1º Diputado Nacional Suplente: Pascual Fernandez

2º Diputada Nacional Suplente: Andrea Bautista.

Parlamentario del Mercosur Titular: Jorge Gaitán

1º Parlamentaria del Mercosur Suplente: Andrea Maurino

2º Parlamentario del Mercosur Suplente: Ariel Castaldo

