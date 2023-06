“Malvinas es de mi generación, siempre me preocupé, había gente de mi edad que había ido a la guerra”

Compartir esta noticia:

Nidia Tineo, escritora de General Pico, es una de las pampeanas premiadas del libro “40 años de la Guerra de Malvinas – La Patagonia Cuenta”, que fue entregado esta mañana en el Centro Cultural Medasur.

La escritora de General Pico, Nidia Tineo, fue una de las autoras pampeanas premiadas en el concurso que organizó el Ente Cultural Patagonia en el 2022, en el marco del 40º aniversario del conflicto bélico.

En diálogo con Plan B, Tineo, presente en el acto que se desarrolló en el Medasur, recordó la convocatoria y señaló que tenía varios textos escritos con la temática. “Uno de ellos era este que envié al concurso, El casco de Beto, que tiene que ver con una historia real que yo hice literatura, luego de una historia que leí en un periódico”.

“Era el caso de Beto Aldieri, un excombatiente que luchó en el último combate, el 12 de junio en Malvinas y que había perdido su casco y que recuperó 37 años después, cuando apareció entre el 2018 y 2019, en subastas inglesas, de Internet”, dijo Nilda.

“Beto no podía conseguirlo, pero alguien lo ayudó y pudo comprarlo con libras esterlinas, la moneda en la que estaba tasado. Yo conté esa historia, porque cuando leí la noticia de la recuperación del casco de Beto, me emocioné muchísimo”.

“Y dije: esta historia no puede pasar desapercibida, porque representa el eje de lo que nos pasó y nos sigue pasando a los argentinos. Entonces, lo transformé en un relato literario, con parte histórica, a partir de lo que investigué y pude incorporar al relato y parte que ficcioné un poco y me imaginé algunas cosas. De eso, se trata El casco de Beto, uno de los cuentos que fue seleccionado entre los diez que salieron premiados”, afirmó Tineo.

Nidia recordó que la convocatoria fue para las seis provincias patagónicas. “Aquí en La Pampa, entre los diez primeros premios, se seleccionó a dos mujeres, mi caso y María Arangurena, de Intendente Alvear, más cinco o seis menciones de La Pampa, que no es poco”.

“Al resto de los escritores que forman parte de este libro, tuve la oportunidad de conocerlos en la Feria Patagónica, en Río Gallegos, a la que fui invitada a recibir un ejemplar de este libro. Y ahora, tengo la alegría de que nuestra provincia volvió a editarlo, porque nos entregaron un ejemplar a cada uno de los que fuimos, pero hubo gente que había participado y no tenía el ejemplar. Ahora, la provincia hizo una edición para poder entregarnos ejemplares a los pampeanos que participamos”.

Consultada sobre si su relación con Malvinas es a partir de la literatura o de algún familiar, Nidia dijo que “a mi generación, yo soy del 61, le tocó ir a Malvinas. Yo era muy joven, tenía 20 años y cuando supe lo de Malvinas, sabía que íbamos a perder. Me alegré porque recuperábamos Malvinas, en un sentimiento contradictorio, pero me preocupé muchísimo porque gente que conocía y de mi edad, estaba siendo convocada para ir a la guerra, contra una potencia mundial que sabíamos que no se iba a quedar quieta”.

“Malvinas tiene un valor estratégico para las potencias mundiales y, desde mi perspectiva, me preocupé mucho, porque sabía que iban a haber muertes de chicos argentinos y de jóvenes. Conocí a gente de Pico que falleció en el Crucero Belgrano. Fue algo tremendo, estábamos en una dictadura cívico militar, que se había llevado a mucha gente de una generación un poco mayor a mí y, lamentablemente, se lanzaron a una guerra a tontas y a locas que, si bien, alegraba a los argentinos por un lado, porque Malvinas es una causa que nos une a todos y todos quisiéramos recuperarlas. Yo estaba estudiando de maestra en ese momento y pensaba que, si llegaba a pasar, que podíamos ir a Malvinas, yo quería ir a dar clases. Me acuerdo que pensaba eso. Pero lamentablemente, pasó lo que se suponía que iba a pasar”.

“Esa es mi relación con Malvinas y, a partir de eso, he estado muy atenta con toda la información que tiene que ver con la gente que combatió en Malvinas y he escrito varios cuentos, algunos de ellos, inéditos. Este tuvo la suerte de ser seleccionado y publicado”, finalizó Nidia Tineo.

