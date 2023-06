Un candidato de Milei discriminó a Franco Rinaldi: “Nadie quiere votar a un discapacitado”

Compartir esta noticia:

Lucas Luna, un precandidato para el Parlasur de la Liberdad Avanza, encabezada por Javier Milei, discriminó a Franco Rinaldi, quien se postula en la lista para legisladores porteños del PRO, por su discapacidad conocida como “huesos de cristal”.

“Nadie, nadie, nadie, nadie votaría jamás, esto lo digo con toda la buena leche del mundo, quiere votar a un discapacitado. Lo digo con respeto y sin mala leche, de verdad. Esto es así”, expresó Luna en un debate a través de Twitter. En tanto, sus dichos fueron repudiados por otros de los participantes que se encontraban en la charla.

El audio se hizo viral en las redes sociales aunque el candidato de Milei no se retractó: “Lo digo con respeto. No es chicana. La gente no quiere votar discapacitados. No hay forma de que los votantes lo elijan. La gente quiere votar alguien como uno. Pero es la realidad, no podés enojarte porque la gente no lo vota”.

Pese a que varios miembros del debate intentaron que comprendiera la gravedad de sus dichos, Luna se mantuvo firme en su postura: “Es así. Lo digo con respeto y no para forrearlo. ¿Cómo querés que lo diga? ¿Que lo decore? ¿Como si él [Franco Rinaldi] fuera un pobre tipo? Lo estoy tratando con el respeto que se merece. No voy a tratarlo diferente”.

Luego de que el fragmento se hiciera viral, Rinaldi respondió a través de sus redes sociales y dijo: “Rechazo profundo a las declaraciones del usuario @Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al Parlasur por el partido de Milei. El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones, que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas”.

En esa misma línea, el politólogo sostuvo: “Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad”, sumó el precandidato a legislador.

«Contrariamente a las formulaciones de Sagaz, muchísima gente no vota gente como uno, más bien lo contrario, muchas veces el votante busca en su candidato alguien que tenga atributos o cualidades que quizás el votante no tiene», cerró.

Fuente: A24

