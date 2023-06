Cristina recibió a Scioli y llamó a “seguir trabajando” para la gestión y la campaña

Compartir esta noticia:

Los principales referentes de la alianza oficialista Unión por la Patria (UxP) buscaron hoy dejar atrás las diferencias surgidas tras el cierre de listas y llamaron a «seguir trabajando» para la gestión y la campaña, como quedó explicitado en la reunión de Gabinete en la Casa Rosada y en el encuentro que mantuvieron en el Senado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el embajador en Brasil y exprecandidato Daniel Scioli.

La cita entre Fernández de Kirchner y Scioli tuvo esa intención: despejar dudas sobre el malestar que había dejado el acuerdo electoral del fin de semana y cerrar filas en torno de la fórmula de unidad compuesta por Sergio Masa y Agustín Rossi.

Para cortar con las especulaciones, la Vicepresidenta anunció además que Massa recibirá mañana a Scioli para «abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil».

Fue una manera de acercar posiciones entre dos exponentes que permanecían alejados desde incluso antes del cierre de listas: la designación de Massa como candidato de consenso implicó la declinación de Scioli, que quería competir en las PASO de UxC a la cabeza de una línea interna.

«A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer», afirmó Fernández de Kirchner después del encuentro, en un mensaje en clave de campaña que también pareció dirigirse hacia el interior de la coalición.

En su mensaje en Twitter, la exmandataria expresó, junto a una foto con Scioli: «Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales».

«Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer», amplió.

No fue la única reunión que la Vicepresidenta mantuvo en el Senado: antes había recibido al propio Massa y a Eduardo «Wado» De Pedro, el otro aspirante presidencial que vio frustradas sus ambiciones cuando la cúpula de UxP se inclinó por el binomio Massa-Rossi.

Por la mañana, además, los integrantes de la fórmula presidencial del oficialismo acompañaron al presidente Alberto Fernández a la primera reunión de gabinete que se hizo después de varios meses.

Allí, donde los flamantes precandidatos fueron recibidos con aplausos, el presidente Fernández «instó» a los ministros a «fortalecer la gestión» y Massa anunció que se estudia un «alivio» en el pago de impuesto a las Ganancias para los trabajadores.

De esa reunión de gabinete participaron todos los funcionarios involucrados en la discusión del cierre de listas: desde De Pedro, a cargo del Ministerio del Interior, hasta Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social que iba a acompañar a Scioli como precandidata a gobernadora bonaerense.

«Estuvieron todos presentes. No hubo nada parecido a una queja por las listas. Es un tema que se debe dejar atrás», comentó, en diálogo con Télam, una fuente calificada que asistió al encuentro.

Con el mismo objetivo de bajar tensiones salió a expresarse el vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, un dirigente del PJ porteño muy cercano al Presidente y quien no suele hacer demasiadas declaraciones públicas.

Olmos, que también estuvo en la reunión de gabinete de la mañana, destacó que en UxP «todos colaboraron para lograr la unidad» y alentó que ahora es momento de «salir a hacer campaña juntos» para las PASO del 13 de agosto.

El funcionario se expresó en la misma línea que la Vicepresidenta al advertir que si hubiera habido PASO en el universo peronista, el precandidato del kirchnerismo hubiera sido De Pedro.

Pero, dijo, «para conformar una lista de unidad tanto ella como el Presidente aceptaron la propuesta de varios gobernadores de buscar una fórmula de síntesis».

Por su lado, el dirigente Juan Grabois, que encabeza el espacio que competirá contra la fórmula Massa-Rossi en las PASO de UxP, insinuó que su sector también cuenta con el respaldo de la Vicepresidenta y el kirchnerismo, al afirmar que su postulación «no fue magia» ni producto de la «varita de Harry Potter».

Esa expresión pretende sumar votos «por izquierda» de sectores sociales y del progresismo que apoyan a UxP pero no se sienten del todo representados por la fórmula mayoritaria.

«No somos dos loquitos que solamente juntaron avales, que sí los juntamos en una avalancha inolvidable de confianza popular», dijo Grabois en una carta a la militancia sobre la fórmula que encabeza junto a Paula Abal Medina.

