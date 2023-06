Docentes Autoconvocados le responden a Garello: “La violencia es una realidad de las escuelas”

Compartir esta noticia:

Docentes Autoconvocadxs en Asamblea La Pampa 2023, le respondieron a la asesora y exministra de Educación de La Pampa, María Cristina Garello, que señaló que “en las escuelas no hay violencia”

Garello afirmó que “Cuando hay revoluciones hay crisis, pero en las escuelas no hay violencia: el año pasado tuvimos 40 casos conflictivos en toda la provincia, pero ahora con la posverdad todo es llevado a las redes que agravan las situaciones reales”, dijo la exministra.

Frente a esto, Docentes Autoconvocadxs en Asamblea La Pampa 2023, manifestaron lo siguiente:

En las últimas horas, con espanto pero sin sorpresa, hemos leído en diversos medios de comunicación las declaraciones de la exministra de Educación de la provincia de La Pampa, María Cristina Garello. En ellas se han vertido una serie de afirmaciones que, como colectivo protagonista de las instituciones educativas que habitamos todos los días, creemos necesario poner en discusión.

En primer lugar, la exministra desmintió de modo taxativo la existencia de violencia en las escuelas de la provincia y, al mismo tiempo, culpó a las redes sociales de magnificar el fenómeno. Nos preguntamos ¿no existe o se magnifica? Porque no podría magnificarse lo que no existe. La violencia es una realidad lamentable, dolorosa y diaria de las escuelas de todos los niveles de la provincia, tal como venimos manifestando y denunciando desde hace meses. Aún más, la propia exfuncionaria parece haber coincidido con nuestra mirada hace apenas un año atrás, cuando declaró ante diversos medios que “si bien (antes de la pandemia) existían situaciones de violencia, con familiares, chicos y docentes, no eran al punto que se replican ahora, eran situaciones más puntuales”. Todo esto nos lleva a pensar qué hizo cambiar de opinión a la ex ministra en un contexto en que, lejos de haber encontrado soluciones, los casos de violencia en las escuelas se agravan. Discutimos, entonces, un diagnóstico que nos parece errado pero, fundamentalmente, consideramos más preocupante aún la escasez de herramientas y recursos disponibles para intervenir institucionalmente en una realidad que nos desborda en nuestras tareas y funciones.

En segundo lugar, la exministra de Educación también acusó públicamente a los y las docentes de “gritar y gritar pero no hacer nada por mejorar las cosas”. Vemos con gran preocupación que esta clase de afirmaciones se alinean con discursos que algunos sectores políticos de nuestro país han pretendido instalar en los últimos años sobre los/as docentes. Estos planteos continúan desprestigiando y estigmatizando nuestra tarea, por un lado, y la educación pública en sí misma, por el otro. Si de diálogo se trata, resulta complejo acercar posturas para pensar una escuela mejor con asesores y responsables de la política educativa que pregonan esta clase de preconcepciones falaces y estigmatizantes sobre nuestra práctica.

En tercer lugar, Garello también destacó el trabajo anticipatorio y valioso de los gremios en tanto son quienes “ven venir los problemas de las escuelas”. En este punto, queremos recordar que fue la lucha en las calles de docentes autoconvocadxs lo que forzó la solicitud de reapertura de la paritaria provincial en medio de un silencio cómplice de la mayor parte de los gremios. Aún en la emergencia indisimulable de hechos violentos en nuestro quehacer cotidiano ni el ministerio de educación, ni los gremios que nos representan han abordado el tema con la seriedad y urgencia requeridas. Continuamos siendo negadxs y desoídxs -no solo nosotrxs, también directivxs, estudiantes y familias-.

Pedimos soluciones y recibimos eufemismos: “conflictividad” se dice en paritaria; en la escuela y en la calle gritamos -es lo que se hace cuando no nos escuchan- “violencia”. En La Pampa, la Educación dice ¡Basta!

Docentes Autoconvocadxs en Asamblea La Pampa 2023

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios