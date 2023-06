Grabois: “Nuestro proyecto de Nación estará en cada rincón del país”

Compartir esta noticia:

El precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP) Juan Grabois afirmó hoy que el «proyecto de nación» que representa su fórmula estará «en cada rincón del país confrontando» con la propuesta «inhumana» de Juntos por el Cambio y de Javier Milei.

«Plata y miedo no tenemos. La plata se devalúa y el miedo es una derrota anticipada», aseguró Grabois junto a su compañera de fórmula Paula Abal Medina, y agregó que durante la campaña electoral hacia las PASO «vamos a afrontar estas semanas explicando en cada rincón del país nuestro proyecto de nación y nuestras prioridades, confrontando con el proyecto inhumano de (Horacio Rodríguez) Larreta, (Gerardo) Morales, (Patricia) Bullrich y Milei. Luego que hablen las urnas».

La dupla de precandidatos a presidente y vicepresidenta del sublema «Justa y Soberana» en el marco de UxP difundió una carta a la militancia, en la que ratificó que la intención de ese espacio era que el postulante al Ejecutivo fuera alguien ligado «a la generación diezmada», en alusión a una frase pronunciada por Cristina Kirchner durante el acto del 25 de mayo en la Plaza de Mayo.

«Peleamos para que este año el candidato a presidente sea un hijo político del 2001, sucesores históricos de la generación diezmada. Uno de los que nacimos a la militancia en la lucha contra el neoliberalismo y la miseria» y reafirmaron que a su entender «Ese candidato era Wado (De Pedro) y nosotros siempre fuimos nuestro propio plan B», subrayó.

Respecto a la competencia en las PASO ante la fórmula conformada por Sergio Massa y Agustín Rossi, Grabois manifestó: «No somos dos loquitos que solamente juntaron avales, que sí los juntamos en una avalancha inolvidable de confianza popular, no fue magia».

Y agregó que su apoderado también «firmó la adhesión a la lista que lleva a Axel (Kicillof) y Verónica (Magario), que encabezan Wado (De Pedro) y Máximo (Kirchner), y que desde luego integran las fuerzas principales de la coalición, entre ellos, nuestros compañeros y compañeras».

«Empieza un partido con la cancha inclinada. Nuestro rival tiene recursos y medios infinitamente superiores. Nosotros no gozamos de la simpatía de círculos rojos ni poderes externos. Fácil no va a ser. Pero quién dice… No siempre gana Goliat», expresó Grabois en la alusiones bíblicas al Antiguo Testamento del cristianismo.

Por otro lado, a modo de agradecimiento se hace mención a «los hombres y mujeres del movimiento nacional y popular que nos reconocen la coherencia de haber hecho siempre lo que dijimos y haber dicho siempre lo que pensamos» así como «haber puesto el cuerpo en las malas y no ser los amigos del campeón en las buenas».

Finalmente, el abogado y titular del Frente Patria Grande destacó que su postulación como precandidato está ligada a la «proscripción» y el «hostigamiento» que sufre Cristina Kirchner.

«Nada nos va a robar el cariño genuino de la mujer que por la proscripción y el hostigamiento permanente del poder no puede ejercer la representación popular que por legitimidad le corresponde», resaltó.

Además, aseguró que tanto la actual Vicepresidenta como el fallecido exmandatario Néstor Kirchner «dieron e hicieron todo por la Patria, por los laburantes y el pueblo pobre, más que nadie en medio siglo de historia, recuperando la tradición histórica del movimiento nacional interrumpido con el golpe de 1976».

«Nosotros, por origen, convicción y militancia, sin haber sido parte activa ni funcionarios de ningún gobierno, tenemos mucho más que ver con ese proceso que nuestro contrincante», contrastaron, en alusión a Sergio Massa.

