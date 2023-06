Se incendió un galpón con dos vehículos adentro

Compartir esta noticia:

Bomberos Voluntarios de Winifreda sofocaron un incendio que se desató en el patio trasero de una vivienda de la calle Bartolomé Mitre. No hubo personas lesionadas pero las llamas provocaron grandes pérdidas materiales.









Un incendio provocó graves daños materiales en una vivienda de la calle Bartolomé Mitre, en la localidad de Winifreda. Para apagarlo acudieron dos autobombas, dos equipos forestales y un camión regador municipal.

«Las pérdidas fueron totales hasta el techo colapsó», dijo el dueño del inmueble afectado, Pablo Martz, al portal local Infowini.

«Había llegado de trabajar, guardé el vehículo y entré a bañarme. Sentí un golpe y creí que eran gatos que andaban por el techo. Cuando me termino de duchar, escucho otro golpe, enseguida me vestí, salí a ver qué pasaba y cuando miré para el lado del galpón por la rendija del portón se veía claridad. Abrí el portón y estaba todo ardiendo. Cómo comenzó el fuego la verdad que no tengo ni idea», relató.

«No quedó nada, hasta el techo de chapa se cayó», dijo apenado. Todo lo que guardaba en el galpón, fue consumido por las llamas: «había muebles, aberturas, un carro, herramientas de mano que había comprado hace un tiempo y estaban si usar, neumáticos, un utilitario que usaba para trabajar y un Renault Laguna», detalló.

Uno de los vehículos es el que utiliza para trabajar. Realiza servicios de traslado de encomiendas a Santa Rosa. «Veré cómo le busco la vuelta para seguir laburando», expresó.

