En Rosario, CAME convocó a fortalecer el Mercosur

En el primer Foro Iberoamericano de Centros Comerciales Abiertos (CCA) organizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Empresaria de Rosario (AER) más de 500 dirigentes pymes de todo el país destacaron la importancia del Mercosur para potenciar al comercio. “Creemos en la necesidad de un bloque regional fuerte y activo. No es sólo una cuestión de negocios, principalmente es un tema de supervivencia en este contexto mundial. Debemos fortalecer el Mercosur y nuestros líderes se tienen que comprometer con eso”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.

“El sector comercial genera más de 1,2 millones de empleos formales en todo el país. Estamos en un momento macroeconómico difícil, con vaivenes diarios que dificultan el desarrollo de los emprendimientos. Pero apostamos al trabajo de los bloques regionales, como el del Norte Grande y el de la Patagonia, para proyectar la Argentina productiva desde el interior del país y en relación directa con los países vecinos”, continuó González.

Durante el encuentro, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Juan Marcos Aviano, junto con funcionarios, concejales, empresarios y representantes de cámaras y federaciones del comercio abordaron la colaboración público-privada como factor primordial para el desarrollo del comercio y de los CCA.

“El espacio público es gestionado por los diferentes gobiernos municipales y provinciales. Y cuando los estados no convergen con las ideas y las necesidades de los empresarios pymes resulta muy complejo llevar adelante la actividad comercial”, resaltó el secretario general de CAME y titular de la AER, Ricardo Diab, y agregó: “Por toda la labor que se viene realizando en esta ciudad, los rosarinos nos percibimos como la capital nacional de los CCA. Rosario en algunos lugares tiene mala prensa, se la ve como un lugar invivible. Todo lo contrario, Rosario es una ciudad súper vivible”.

En ese sentido, Javkin agradeció que CAME elija de manera constante a la ciudad para “profundizar políticas concretas y estratégicas”, como es el caso de los CCA. “Pero también nos empuja a dar un debate. Obviamente que tenemos problemas y no los negamos. Rosario tiene cosas maravillosas, llena de gente buena y de trabajo. Y cuando nos visitan por este tipo de eventos, a lo largo de las siguientes semanas recibimos más turismo, que es impulso para nuestro comercio”, añadió.

Con la participación de representantes del comercio de Uruguay y de España, la jornada se desarrolló entendiendo a esta modalidad comercial como el alma de los pueblos, que revitaliza a las ciudades y a los barrios. “Un CCA activo, moderno y acogedor no es sólo un cambio de infraestructura, sino también un diseño urbano que otorga identidad, que impulsa a los comercios, que fomenta el turismo y mejora las condiciones de seguridad de las ciudades”, explicó Diab.

Por su parte, Aviano destacó que “para el gobierno de Santa Fe el comercio y los servicios son sinónimos de ciudades. Potenciar los paseos comerciales a cielo abierto es traer inversiones y progreso. En Rosario tenemos 24 CCA con más de 4200 comercios que todos los días abren sus puertas y se comprometen con la generación de riqueza provincial. Hablamos de pymes, de familias, de vecinos. Eso es entender lo que son los centros comerciales abiertos”.

Cabe destacar que, en el marco del foro, González y Diab firmaron un convenio con la responsable de Atención a Socios de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay, Natalia Cladera. El acuerdo rubricado contempla la promoción y el desarrollo del comercio en los cascos históricos y los CCA de ambos países. Además, acciones conjuntas que contribuyan a mejorar los entornos comerciales de los centros comerciales abiertos de los dos lados de la frontera.

Despedida a dirigentes pymes

Los presentes realizaron un homenaje a los empresarios Fabián Tarrío y Rubén Martos, quienes impulsaron de manera contante a las pequeñas y medianas empresas. “Se fueron dos grandes dirigentes de CAME que dejaron su marca. Fabián fue un gran dirigente que hace más de 20 años llevó adelante la iniciativa de fortalecer y revivir las calles y avenidas de cada punto del país. Lo recordaremos siempre por ser una gran persona. También nuestro querido Rubén, un dirigente cordobés que nos enseñó lo que es tener templanza y saber lidiar con los momentos buenos y los críticos en nuestra entidad”.

