FIFA aprobó cambios en el cobro del offside

La IFAB da un giro en la reglamentación y apuesta a una idea que ofreció el exentrenador del Arsenal. Se cobrará fuera de juego cuando un futbolista tenga todo el cuerpo completo por delante del penúltimo rival. Será puesto a prueba en Suecia, Italia y Países Bajos.

La FIFA, a través de un trabajo mancomunado con la International Football Association Board (IFAB), aprueba la “Ley Wenger” para modificar los comportamientos en el offside y será puesto a prueba en algunas ligas de Europa.

El organismo que regula el fútbol mundial trabaja con la IFAB en una nueva manera para sancionar las posiciones antirreglamentarias. Este nuevo modelo de offside será evaluado en categorías cercanas al profesionalismo en Suecia, Italia y Países Bajos. En Suecia lo harán en la sub-21 masculina y sub-19 femenina, por ejemplo.

Una de las reglas más discutidas del fútbol actual es la ley del offside. Actualmente el artículo 11.2 establecido de IFAB establece que «un jugador estará en fuera de juego si: cualquiera parte de su cabeza, cuerpo o pies se halla más cerca de la línea de meta contrario que el balón y el penúltimo adversario».

