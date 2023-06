“La ley de Alcohol Cero es una ley para la tribuna, el 0,5 estaba bien”

Compartir esta noticia:

Este viernes, en el Concejo Deliberante, se desarrollan la “Jornada Provincial de Justicia Municipal de Faltas”. La actividad es organizada por la Asociación de Jueces Municipales de Faltas de La Pampa y abordará los siguientes ejes temáticos: Perfil del nuevo municipio republicano. Evolución de la Justicia de proximidad. Ley de alcoholemia cero.

Néstor Losa, profesor de la Universidad de Buenos Aires, dialogó con Plan B, en el marco de estas jornadas y opinó que el cargo del Juez de Faltas no debiera cesar con la gestión del intendente, planteando la necesidad de dotar a los funcionarios de mayor estabilidad.

Por otra parte, según su opinión, la sanción de la Ley de Alcohol Cero “es para la tribuna” y estimó que una persona con 0,5 no maneja peor que alguien que no ha bebido.

Consultado sobre el papel y el rol de los jueces de faltas, Losa dijo que deberían reforzar su papel. “La sociedad pide eso y la gente necesita garantías de que no haya abusos de normas que son excesivamente drásticas o de policías que no trabajan bien y labran actas que no corresponden”.

“La persona debe ser oída y poder defenderse. Y para eso, al juez lo tengo que dotar de estabilidad y que dure, mientras dure su buena conducta y no que se vaya a los cuatro años, como pasa en La Pampa, que se van con el intendente, como si fueran un funcionario político más, cuando no es así, en el derecho comparado del país, donde duran hasta que dure su buena conducta o se jubile”, explicó.

“En otros casos, duran cinco años, más de lo que dura un intendente, con la posibilidad de ser reelegido. Acá son cuatro años, sin capacidad de ser reelegido. Pero hay otros casos, donde duran, mientras dura su buena conducta y tienen estabilidad e inamovilidad”, explicó.

Para Losa, el juez de falta atiende diversas situaciones, en el caso de las infracciones de tránsito. “Si la persona perjudicada explica que no tiene antecedentes, puede ser que el acta pueda estar prescripta o mal confeccionada y si el juez es idóneo e independiente, va a absolver. Una persona puede tener 15 actas, pero algunas están prescriptas o mal confeccionadas. El juez puede elegir que no pague todas, en cambio, si hay un director de sumario, le va a cobrar todas y no hará ningún análisis”.

Consultado sobre cómo se deberían designar las y los jueces de faltas, Losa dijo que hay muchos casos en que se concursa para el cargo. “Es como los jueces del Poder Judicial común. Puede haber designación política, pero el modo es el Consejo de la Magistratura, pero este Consejo, tampoco ha demostrado que se puede mejorar el Poder Judicial. No es algo que ha lucido mucho. Lo que luciría sería la responsabilidad del que propone y la responsabilidad del que presta el acuerdo”.

En referencia a la Ley de Alcohol Cero, Losa dijo que “es una ley para la tribuna. El 0,5 estaba bien. No está demostrado que los accidentes de alcoholizados con menos de 0,5. Normalmente, los que salen en el diario, son estados de ebriedad, de 1 y pico o 2 para arriba”.

“Además, una máquina se puede equivocar por poco, o puede comer alguna comida con medicación y le da el porcentaje. Es una injusticia. Italia, Alemania, Portugal, Francia, España, Croacia, todas tienen el 0,5%. Inglaterra tiene el 0,8, al igual que varios estados de Estados Unidos, tienen menos accidentes que nosotros, con valores más altos de tolerancia”, agregó.

En referencia a las estadísticas que señalan que bajó la siniestralidad con la nueva ley de alcohol cero, Losa dijo que “no existen. Para mí, esta ley se debería rever. La ciudad de Buenos Aires, no adoptó el cero y varias provincias, mantienen el 0,5%”.

“La Agencia Nacional de Seguridad Vial es un organismo político, es la que empezó con ese tema. Es algo recaudatorio. ¿Si a usted lo agarran con el 0 y algo, puede manejar peor? Si hasta los médicos le piden que se tome una copa de Malbec”, agregó.

En referencia a la reducción de velocidad, Losa dijo que “hay velocidades que son imposibles mentalmente de cumplir. Ayer, en la ruta que anduve por acá, una máxima era 120 kilómetros y más adelante, 110 kilómetros. En la señalización en general -y no hablo de la provincia- las velocidades son absurdas para los autos que tenemos”, cerró.

