Buscan evitar anegamientos: Limpian y readecúan canales en el Meridiano V  

Compartir esta noticia:

El gobierno provincial se encuentra ejecutando trabajos de limpieza y readecuación de canales y alcantarillados en la banquina oeste del camino del Meridiano V-calle que marca el límite político entre las provincias de La Pampa y Buenos Aires-, en el tramo comprendido entre la RN Nº 188 y RP Nº 2, con el objetivo de permitir un mejor escurrimiento de posibles crecidas en el caudal del Río Quinto.

“Lo que está haciendo la máquina de la dirección Provincial de Vialidad en estos momentos es limpiar y readecuar los canales, con el objetivo de que ante una crecida del Río Quinto este todo bien limpio para que el agua escurra hacia Buenos Aires. Hoy ya la provincia de Buenos Aires tiene totalmente asumido y aceptado que esto es imprescindible y está de acuerdo en lo que estamos haciendo porque primero lo consensuamos y después lo empezamos. Pretendemos que esta canalización permita que todo el caudal del río Quinto, aún en épocas de excedentes hídricos importantes, que ingresa a La Pampa por el cauce natural del río, escurra de forma tal, de que no se produzcan derrames superficiales que ocasionen el anegamiento de campos en producción”, explicó el gerente de Acueductos de la Administración Provincial del Agua, Eduardo Mangas.

El funcionario amplió que “este canal en particular que se está limpiando tiene aproximadamente 1.300 metros de extensión, va por la banquina oeste y tiene entre 5 y 8 metros de ancho, vinculando los dos puestos de alcantarillados existentes”, puntualizó.

Consultado sobre si se va a reemplazar el sistema de alcantarillado que se colocó durante la grave inundación del 2017, Mangas dijo que “estos caños se instalaron en la emergencia. Ahora que tenemos tiempo y que estamos preparando las obras para un futuro, se va a colocar otro caño igual al que está, pero ya se va a hacer con el nivel que deben tener con respecto al canal y se van a realizar las obras de encabezamiento de las alcantarillas para que el agua no las socave. El diámetro del caño actual es de un 1 metro y ahora vamos a colocar dos de 1 metro”, afirmó.

“Estos trabajos se hacen bajo la requisitoria de la Secretaría de Recursos Hídricos que ha hecho los trámites y logró las aprobaciones de Hidráulica de Buenos Aires, mientras que las máquinas, recursos y choferes son de Vialidad Provincial y desde la APA hacemos el aporte técnico de planificación y control de niveles”, cerró Eduardo Mangas.

El régimen de caudales del río Quinto muestra un comportamiento particular, dependiendo exclusivamente de las lluvias caídas en la región y su periodicidad, mostrando lapsos de tiempo con caudales nulos y otros momentos con importantes inundaciones. Se trata de una cuenca particular por no disponer de un curso de escurrimiento definido y un área de llanura inmersa en una matriz productiva que se ve afectada ampliamente en los casos de años húmedos.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios