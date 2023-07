“Recordar el pasado para construir un mejor porvenir” 

Compartir esta noticia:

La secretaria de Cultura de La Pampa, Adriana Maggio, envió una nota de opinión a Plan B Noticias para defender la educación pública.

La funcionaria expresó textualmente lo siguiente:

¿Cuántas veces más, de cuántos candidatos y peor aún, de cuántos gobernantes en ejercicio deberemos defender la escuela pública?

Patricia Bullrich abordó el tema educativo en la campaña y para descalificar a la universidad pública e impulsar – otra vez- el arancelamiento, dijo que la Universidad tiene “casi la mitad” de alumnos extranjeros y los argentinos quedan en “el cementerio de la secundaria”.

Recuerdo en los años 80- terminaba entonces el secundario en la escuela Normal de Santa Rosa- hacía un trabajo para una materia de instrucción cívica y entrevistaba al veterinario Guillermo Gallo, entonces interventor de la Universidad de La Plata de paso por nuestra ciudad. Fue impactante escuchar su defensa del arancelamiento – implementado entonces, por meses- y la restricción en las inscripciones por «exceso de alumnos». Entonces también se cerraron carreras como sicologia y antropología y , en un extenso reportaje en el diario El día (1976), Gallo – que era presidente del CRUN- se explayaba sobre

algunos puntos de su política: sostenía la idea de «desmasificar» las universidades y acerca de los estudiantes

extranjeros, la mayoría de países limítrofes, Gallo decía que había un «exceso» y que muchos se radicaban en el país «restando fuentes de trabajo a los profesionales argentinos», por lo que ser recortaría el cupo para ellos.

Al comenzar el ciclo lectivo de 1977 Gallo anunció que serían transformadas en

carreras de post grado, la Licenciatura en Psicología – Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación -, entre otras y a fines de ese año Gallo dijo que » no podemos admitir que los padres que mandan sus hijos a estudiar, corran el riesgo de que les devuelvan guerrilleros»

Sumando testimonios de alumnos- la mayoría hoy profesionales recibidos y activos en la provincia- presenté orgullosa la monografia a la profesora ( no nombraré ya que hoy retirada no vive en la ciudad, excelente docente por cierto) que me felicitó y dijo que la guardaría porque no era seguro exponerla, para ninguna de las dos.

Por supuesto que, como todo lo prohibido y como signo de la época, recuerdo absolutamente cada detalle y como suele decirse aún teñida de emociones, la memoria nos sirve para sobrevivir .

Los datos oficiales hoy, muestran que los extranjeros sólo suman el 4% en las universidades públicas y el 5,5% en las privadas.

Prof. Adriana Lis Maggio

