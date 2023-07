“En esta elección está en juego la provincia”

Compartir esta noticia:

El ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la provincia y candidato a diputado nacional, Ariel Rauschenberger manifestó que siente el respaldo de los militantes como los intendentes y que deben encarar este proceso electoral unido

Este lunes se realiza una nueva reunión del Consejo Provincial del Partido Justicialista de La Pampa en su sede local. Se analizará la próxima elección nacional que comenzará en agosto con las PASO:

Rauschenberger sostuvo que “La provincia la venimos recorriendo como lo hicimos desde el primer día que encare la gestión, como había hablado con el gobernador Sergio Ziliotto, de estar cerca de la gente, de estar cerca de las instituciones, de las cooperativas, de las cooperativas de trabajo, de conocer de cerca las inquietudes y de generar trabajo en todo el conjunto de la provincia”.

-¿Sentis el respaldo de todos los intendentes y las intendentas del PJ?

-El respaldo de los intendentes y de los compañeros y de las compañeras, lo he sentido en cada momento que me tocó desempeñar un cargo electivo, y bueno, creo que esta vez no va a ser de la misma manera.

-¿Qué se juega en la próxima elección?

-El destino de la provincia de La Pampa, básicamente. Si vamos a ser una provincia incluida en el contexto nacional o vamos a estar abandonados como lo estuvimos del 2015 al 2019.

-¿Qué pasó para que de 6 o 7 candidatos quedara uno solo?

-Creo que lo que pasó entre el día viernes y el sábado fue el hecho de que en el escenario nacional se lograse una lista de consenso y que a partir de eso la Provincia de La Pampa también tomara la misma determinación o intentara ese mismo camino.

-¿Puede haber algún resquemor, algo así en las próximas elecciones?.

-Después de que haya un cierre de listas siempre, por supuesto, queda algún compañero o alguna compañera que no está del todo satisfecho y que seguramente que una molestia habrá generado, pero yo entiendo que tenemos que ser conscientes de que acá en estas elecciones está lo colectivo por encima de lo personal y es mucho lo que está en juego y creo que vamos a lograr el acompañamiento de todos los sectores, de todo el peronismo y también aspiramos que sea de la mayoría de la provincia de La Pampa.

-¿Cómo te ves para estas PASO? Porque en las pasas anteriores no les fue bien en las legislativas. ¿Cómo te ves en esta?

-Esto pasa por justamente esto de lograr el consenso, de tener el acompañamiento y de entender esto, de que está en juego en muchas cosas para nuestra provincia. A partir de ahí creo que es la manera en la cual nosotros tenemos que encarar un proceso electoral unido, encolumnado de un objetivo que es esto, que la provincia de La Pampa siga siendo peronista y que siga siendo considerada en el orden nacional.

