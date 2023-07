Muerte de Darío Balsa en Castex: “no hubo ni siquiera una discusión en nuestra relación”, afirmó la mujer investigada

Compartir esta noticia:

La mujer, a la que le secuestraron el teléfono y le allanaron el domicilio, aseguró que no tuvo que ver con la muerte del exintendente de Eduardo Castex. “Pido que se dejen de suponer cosas”, señaló Magalí Mansilla.

El 26 de junio falleció el exintendente de Eduardo Castex, Darío Balsa, en circunstancias que son materia de investigación. Primero se habló de una “descompensación” repentina y luego se conoció que dejó una carta y se investiga “instigación al suicidio”.









El mismo 26 allanaron la casa de Magalí Mansilla y le secuestraron el teléfono celular porque sería una de las últimas personas que lo vio con vida.

En sus redes sociales, Magali Mansilla, que figura con el usuario Magui Esnther, aseguró que está siendo difamada y negó responsabilidad en la muerte del médico Darío Balsa.

“Solo voy a escribir esta vez porque mi abogado, Rodrigo Villa, se está ocupando de la difamación que vengo sufriendo hace una semana. Se puso a disposición de la justicia y está acompañando toda la información de interés y colaborando con la investigación a fin de que se esclarezca mi situación lo antes posible. De mi parte, entregué mi celular, he pedido la apertura del mismo y no tengo nada que ocultar”, contó.

“Mucha gente en Eduardo Castex conoce mi carácter, que no es fácil, que soy una Militante y Empleada Pública. Pero jamás le hice mal a nadie ni lo haría. No soy perfecta, soy una persona de carácter fuerte. Pero mi conciencia está tranquila porque con Darío no hubo ni siquiera una discusión en nuestra relación”, añadió.

“Quiero aprovechar para aclarar que no soy imputada en la causa penal, me presenté voluntariamente y estoy a derecho. Sé que la justicia divina también se va a encargar de esclarecer todo”, agregó.

“Quiero aclarar también que entiendo y respeto el dolor de su familia, sé que su sufrimiento sobrepasa lo imaginable. Pido por favor que se deje de suponer cosas por notas periodísticas, maliciosas y tendenciosas que afectan mi nombre y honor”, dijo.

Por último, pidió que “dejen descansar en paz a Darío, porque no lo dejaron nunca tranquilo mientras vivía, dicho por él, y hoy que ya no está en este mundo, lo usan para dañarme”.

“No tiene nada que ver”

El abogado Rodrigo Villa, representante legal de Mansilla, indicó que “nos presentamos en la causa hace una semana, donde la fiscalía está tomando las medidas que considera pertinentes, para ver si hay un delito o no. Magalí está siendo investigada, pero no está imputada, es un sujeto investigado, pero no se le imputó ningún hecho a ella”, aclaró en diálogo con el periodista Daniel Lucchelli.

“Antes de que la llamen por una eventual declaración de imputada, nos presentamos y nos pusimos a disposición de la justicia. Se aportaron claves para las redes sociales de Magalí para que no haya trabas. Y cómo estamos convencidos de que no tiene ninguna responsabilidad penal, es que nos pusimos a disposición de la justicia”, agregó.

“La fiscalía, a cargo de Natalia Urruti, está viendo si existió alguna instigación al suicidio y el juez Ordaz ordenó un allanamiento porque a ella se la menciona en la denuncia. Magalí Mansilla no tiene responsabilidad alguna en el fallecimiento del Dr. Balsa”, finalizó.

