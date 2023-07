“También fuimos perjudicados por London Travel”

Compartir esta noticia:

Sebastián Vera fue empleado de la empresa London Travel, que hace unos días la compañía fue denunciada públicamente por estudiantes de Doblas. Lo despidieron el 2021 y no le pagaron lo que le correspondía, hasta le quedaron debiendo dos años de sueldo “me presente a trabajar y en la oficina faltaba documentación de todos los grupos”. Denunció a la empresa y está a la espera de que la justicia se expida.

Sebastián Vera contó que “trabaje durante cinco años en la empresa de London Travel. Los dueños de la empresa a mí me contratan como asesor de viaje en la provincia de La Pampa, cuya oficina se encontraba en General Pico. Por el trabajo que hacia me tenían como un referente aunque fuese un empleado. incluso en el 2021 todo lo comercializaba una persona desde Trenque Lauquen por zoom ya que estaba la pandemia y la función mía después era pasar a intimar los detalles con el grupo”.

Recalcó que “La empresa me decía tenés que ir a una localidad a cerrar un contrato y yo iba. Simplemente un empleado cumpliendo la función y el mandato de los dueños de la empresa”, le dijo a Plan B.

Señaló que cuando lo despidieron viajó a Bahía Blanca a pedir una explicación donde está la sede central: “no me quisieron atender. A partir de mayo del 2021, durante ocho meses me tuvieron sin darme respuesta, hasta que un abogado hace una demanda judicial a través de pedir el salario y reclamar todo lo que me correspondía en los meses que no me habían pagado”. Tampoco le abonaron durante dos años las comisiones.

Destacó que todavía no ha recibido un centavo de la empresa y que el proceso sigue en la justicia.

Al ser consultado por la denuncia pública que hicieron padres y estudiantes de Doblas contra la empresa London Travel, expresó que hay padres que durante tres años contrataron London y los viaje se realizaron exitosamente: “Los chicos realizaron el viaje y volvieron muy bien. Donde padres y chicos agradecieron la gestión y el cuidado con ellos”.

En esta ocasión: “Los chicos contrataron un viaje en abril del año 2021. A las semanas después me despidieron”.

Detalló que por su experiencia donde lleva 24 años trabajando profesionalmente en el Turismo Estudiantil, “otra Marca de turismo me ofreció volver a trabajar en la provincia y acepto, donde justo le tocó hace dos meses viajar a Doblas para asesórales el viaje a la promoción 2024 donde le contrataron el viaje como otros colegios de alrededores de Doblas, fui a ofrecer un viaje y estaban dos madres de las que firmaron el 2021, que me consultan por London Travel, les dije ya no trabajaba más ahí, que lo único que sabría es que ellos tenían la licencia clausurada o bloqueada por el Ministerio de Turismo para poder dar el servicio. Yo fui quien los alarme para que consultaran el estado de la empresa LONDON”.

“Obviamente se armó un revuelo, y alguno me tenía de referencia en London de hace dos años atrás, y usaron las redes confundiendo todo. Yo fui un empleado de esa empresa donde también fui perjudicado”.

Indicó que a pesar de lo que se había dicho, él igual se ofreció a ayudar a los padres, porque muchos confían en él: “Frente a esto yo hable con la directora del colegio, y con algunos papás, donde me ofrezco para colaborar en testimonios o ayudar a futuro de asesorarlos con respecto a la denuncia que tienen que hacer a través del seguro que tienen ellos de la cuota 0”.

Además de esto, Vera pudo conseguir en estos días toda la documentación que “me la dio la secretaria, porque ella también es una chica que salió perjudicada, para que los padres puedan hacer la denuncia donde hay un contrato firmado”.

Por último, expresó que “Hoy trabajo en otra empresa que no tiene nada que ver en relación con LONDON. Estamos comercializando en los colegios de Santa Rosa y la competencia utiliza estas noticias para ensuciar mi nombre y apellido y a la marca que pertenezco actualmente, donde llevo varios años trabajando antes y después de estar en London”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios