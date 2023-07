Ferro y Pico Football definen el Provincial de Básquetbol

Compartir esta noticia:

El torneo Provincial de básquet de Primera masculino comenzará a definir este martes a su ganador con una final a tres partidos y que se disputará íntegramente en en el norte de la provincia porque Ferro y Pico Football Club son los dos que irán por el título.

El primer partido se jugará en el Colosito de Ferro desde las 21 y el segundo el jueves, a la misma hora, en el Parque Angel Larrea. Si es necesario el tercero, será el sábado otra vez en la cancha «verdolaga» porque ese equipo fue primero en la fase regular y tiene ventaja de localía.

Ambos clubes vienen de eliminar a rivales santarroseños: Ferro barrió a Belgrano y Pico a All Boys, en los dos casos 2-0.

Los de Diego Alba defenderán el título logrado el año pasado, cuando en la final vencieron a Estudiantes y se quedaron con la corona de la segunda parte del certamen (en la primera el campeón fue All Boys, justamente al vencer a Ferro en la definición invernal).

El Verde tiene la base que disputó la Liga Federal mientras que el Decano (que fue campeón del Provincial dos veces) cuenta con jugadores de la Liga Argentina como Felipe Bonfigli y Facundo Eberhardt junto a los experimentados Agustín Thompson y Cristian Negrotto.

Tabla de títulos

Los campeones (y subcampeones) de cada temporada: 2011 Belgrano (All Boys subcampeón); 2012 All Boys (Pico FBC); 2013 Pico FBC (Belgrano); 2014 Estudiantes (Pico FBC); 2015 Estudiantes (Belgrano); 2016 Pico FBC (Belgrano); 2017 All Boys (Pico FBC); 2018 All Boys (Ferro); 2019: All Boys (Juventud Unida de Alpachiri); 2021 All Boys (Juventud Unida); 2022 All Boys (Ferro de Pico) y 2022 Ferro (Estudiantes). (Prensa Fepamba – Foto: última final del Provincial, Estudiantes-Ferro).

