Persecución en la CPE: “Carrascal nunca nos descontó el sueldo cuando fuimos a tocar el bombo a Cablevisión”

La frase pertenece a uno de los trabajadores y trabajadoras autoconvocadas por salarios. Hace mención al reclamo que la patronal y personal, de forma conjunta, le hicieron al multimedios. “Esto es una retención indebida de salarios”, aseguraron.









Trabajadores y trabajadoras autoconvocadas de la CPE harán una asamblea marcada por y la bronca por la decisión patronal de descontar hasta la mitad del sueldo a quienes piden por salarios, que no acompañan la inflación, y muchos, no completan la canasta alimentaria.

“Los descuentos fueron a mansalva, no les importó que hubiera mujeres que tienen hijos y son único sostén de hogar, les descontaron medio salario, no les importó si tenían deudas, compromisos, alquileres”, enumeraron en una comunicación con Plan B.

La protesta se hace como personal autoconvocado porque los sindicatos de Luz y Fuerza La Pampa y Mercedes, en una actitud similar a la de UTELPa, abandonaron a sus afiliados y representados en esta lucha.

“Hicimos todos los pasos previos y formarles. Nunca hicimos una medida de fuerza, si hicimos asamblea y aplaudidas. Nunca declaramos un paro, una medida de fuerza, esto es, retención indebida de haberes”, insistieron.

“Hay gente que estaba de vacaciones, que estaba de franco e igual le descontaron. Hay mucha calentura, estamos reclamando por salario y nos descontaron medio sueldo. La cooperativa nunca nos descontó el sueldo cuando fuimos a tocar el bombo con Carrascal por las columnas a Cablevisión”, recordaron.

“Dejábamos nuestra tarea para apoyar a la cooperativa, tampoco nos descontaron cuando fuimos a repudiar la ley de energía porque la cooperativa estaba en contra de algunos puntos. Aparte, en este reclamo actual, no se atrasó ningún trabajo, no hay quejas de ningún usuario, no se dejó de hacer nada”, finalizaron.

