Piden cárcel común para un tío que abusó de su sobrina

Melina Schreiber, mamá de una adolescente, que fue abusada por su tío cuando tenía siete años, reclamó esta mañana en la Ciudad Judicial para que el acusado reciba la pena de seis años de prisión efectiva pedida por la fiscalía. La sentencia se conocerá el 7 de julio.

El juicio se desarrolló en el mes de junio de este año. Melina Schreiber recordó que su hija habló del abuso sexual en la escuela en abril de 2021: allí dijo que a los 7 años había sido violada por su tío, Denis Álvarez. A raíz de esa situación, se presentó la denuncia judicial contra el abusador: se lo acusa de abuso sexual con acceso carnal, anal y vaginal, agravado por el vínculo familiar. Hasta el momento, el hombre no fue detenido.

“Estamos haciendo esta manifestación porque se pidieron seis años de prisión y no son nada. Queremos que esos seis años sean de efectivo cumplimiento. Él quiso hacer un arreglo, de juicio abreviado, donde pidió arresto domiciliario, de tres años y una indemnización económica a mi hija, o sea que estaba asumiendo su responsabilidad de lo que le hizo a mi hija”, repasó Melina.

“Hoy nosotros contenemos a Damari, que no está bien. Ella, en el momento en que habló en la escuela, se dio cuenta de la gravedad de lo que le había pasado. En ese momento, se dio cuenta de que fue grave lo que le pasó. Hay un largo trecho ahora, para contenerla. Está bajo asistencia de un psicólogo y ahora la iban a derivar a un psiquiatra”, precisó.

Melina Schreiber recordó que el caso se conoció luego de que su hija charlara con otras compañeras en la escuela, en el marco de una charla de Educación Sexual Integral (ESI). “Una compañera contó que había sufrido un abuso y Damari se sintió cómoda para contar lo que le había pasado. Y, el profesor, escuchando esa conversación, radicó la denuncia de las dos nenas”.

“Como siempre dije, yo estoy muy agradecida a ese docente. Si no, jamás me hubiera enterado. Damari siempre tuvo miedo de contarlo, porque se trató de un un familiar. Por eso, estoy pidiendo justicia para ella”, agregó Melina.

Luego de la denuncia, familiares de Denis Álvarez intentaron acercarse a Melina, que evitó todo tipo de contacto hasta la realización del juicio. “Ellos fueron hasta la puerta de mi casa. El único contacto que tuve, fue el día de los debates, la semana pasada. Tanto él, como la familia, nos miraban y se reían”.

“Yo no vi en ningún momento una actitud de arrepentimiento por parte de él, todo fue burla, la semana pasada”, dijo Schreiber.

Consultada sobre si su hija fue parte de este proceso judicial, Melina dijo que no. “Ella firmó un poder para que el proceso lo llevara la abogada, Cecilia Olivero. Ella no estaba para esto”.

El caso

El 21 de abril de 2021, en una charla en la escuela, la adolescente contó lo que le pasó. “Me dijo que ese día una compañera contó lo que le había pasado, su abuso sexual, y ella se animó por primera vez a contar lo que le había hecho su tío”, dijo la madre de la víctima.

“Yo me enteré el 29 de abril, cuando la policía me va a llevar la citación para ampliar la denuncia. Ahí le pregunto qué le había pasado y me dijo que ‘mi tío Denis me abusó’. Yo no podía creer lo que había pasado, sentí culpable porque ella iba a la casa de sus abuelos de Uriburu. Siempre la cuidaron, siempre la quisieron, pero ahí estaba el tío”, indicó.

“En 2020, seis meses antes de enterarme yo, mi hija le contó a Azul, la pareja del tío Denis, y la mujer los enfrentó, y le dijo que no le iba a dejar más a cuidado de ese hombre a sus propias hijas. Lamentablemente a la hora de declarar se arrepintió y me dijo que no iba a declarar en contra de su propio marido”, añadió.

En enero de este año. Melisa reclamó por la realización del juicio, que comenzó en junio y denunció hostigamiento de la familia del abusador. “Mi hija no puede salir, el fin de semana salió y fue atacada por testigos de la otra parte. Por qué tiene que ser ella la presa, siendo ella es la víctima”.

“Los familiares de él me quisieron sobornar, me ofrecieron dinero porque dicen que los años que le van a dar son muchos. Para qué quiero dinero, yo quiero que pague estando preso, en un penal cómo corresponde, no en una comisaría de un pueblito, que lo metan preso en una cárcel”, pidió.

“Tenemos pruebas suficientes, el testimonio de mi hija, informes médicos, periciales, todo para que él este preso y sigue libre”, señaló.

El juicio

El 26 de junio, el Ministerio Público Fiscal pidió seis años de prisión efectiva para un hombre que fue denunciado por abuso sexual por su sobrina. El hecho habría ocurrido cuando tenía seis años y salió a la luz por la aplicación de la Educación Sexual Integral durante una charla en la escuela.

El lunes terminó el debate oral en el caso de abuso sexual de una niña de seis años y cuya denuncia se hizo cuando la menor tenía 16 años.

Fiscalía pidió seis años de prisión efectiva para Denis Álvares. El juez del debate oral es Daniel Sáez Zamora, el fiscal Cristian Casais y la defensa del acusado es ejercida por la abogada particular, Vanesa Ranocchia.

La denuncia surgió por una charla de ESI en la escuela, hace dos años. La víctima escuchó cómo una compañera contaba lo que le había ocurrido a ella, y se animó a contar su caso. La denuncia fue impulsada por el profesor que las escuchó.

La sentencia se dará a conocer el 7 de julio al mediodía.

