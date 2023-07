Pareja de baile pampeana pide apoyo para participar del festival latinoamericano de canto y danza

Compartir esta noticia:

Se desarrollará entre el 14 y 17 de julio en Paso de La Patria, Corrientes y solo una pareja representará a la Provincia.

Oscar Alejandro Falcón y Dora Verón, participarán en tango en el “Festival latinoamericano del Canto y las Danzas Folclóricas” que se desarrollará en la localidad correntina de Paso de La Patria del 14 al 17 de julio.









Fueron seleccionados como adultos mayores para ser parte del festival. “Estoy invitado a participar como adulto mayor por La Pampa para bailar tango. He participado en varios países, y nunca conté con el apoyo de Cultura”, contó.

“Me fui a Costa Rica, a Perú, dos veces a Chile, y jamás me quisieron ayudar para ir a los festivales. Nunca me han dado nada de cultura, a pesar de que he pedido el apoyo. El único que me ayudó una vez fue Jorge Lezcano, cuando viajé a Costa Rica”, recordó.

“El año pasado ya habíamos sido invitados, pero no pudimos viajar por razones económicas porque no conseguimos ayuda de nadie. Este año vamos a ir igual”, anticipó Oscar Falcón.

“Esperamos que se cumplan algunas promesas de otras personas para ayudarnos a viajar. Tenemos que llevar una bandera de la Provincia de La Pampa, que tampoco tenemos, pero ya la pedimos”, añadió.

Por último, señaló que “esta vez vamos a ir por nuestra cuenta, a pesar de que es un viaje muy costoso”.

