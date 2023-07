Guerrero defendió las declaraciones de Patricia Bullrich sobre la UNLPam

Compartir esta noticia:

El concejal del PRO en Santa Rosa, Marcelo Guerrero, aseveró que “la educación pública no se toca” pero propone discutir “la realidad universitaria”. Esta mañana el FreJuPa y el FrePam, repudiaron los dichos de Patricia Bullrich sobre las universidades públicas, y en especial, la de La Pampa.









Si bien Marcelo Guerrero no asistió a la sesión por enfermedad, emitió una declaración pública en la que manifestó su “disgusto por estar tratando este tema, que se plantea en la politización de una expresión, cuando deberíamos estar propiciando acciones y buscando pacificar, rechazando enérgicamente, los actos de violencia perpetrados en la Provincia de Jujuy, contra las Instituciones Democráticas, buscando desestabilizar un Gobierno Legítimo”.

“Hoy las Universidades deben preguntarse ¿Por qué entre tanta gente y salen recibidos tan pocos?”, indicó Guerrero

“Ante esta pregunta entiendo que debe haber un sistema de acompañamiento sólido y fuerte para que no haya tantos medios, medios médicos, medios abogados, medios ingenieros… debe haber un sistema de acompañamiento, para que los que ingresan se reciban y pase de ser una Universidad de frustraciones a ser la Universidad de formación profesional, que supo ser en algún momento”, enumeró.

“Argentina es pionera en Educación Pública y debe seguir siéndolo. Eso NO SE TOCA. Es una tradición que hizo a la clase media Argentina, a los trabajadores argentinos y permitió una política ascendente social. Hay que recuperar y mantener ese espíritu. Esto lo dijo textual, hace algo más de un año Patricia Bullrich en un reportaje con Alejandro Fantino, si desean chequear, está en redes”, defendió el concejal de Propuesta Federal.

“Este dicho en su momento es lo mismo, que hoy está repudiando el proyecto presentando por el Bloque Oficialista, tratando de cambiar el sentido expresado de mejorar la Educación Pública, convirtiéndolo a través de una interpretación sesgada y haciendo una utilización política del tema, que sin dudas, debe ser discutido en profundidad, para mejorar resultados” e insistió con las declaraciones de Bullrich al reiterar sus dichos sobre la UNLPam, y enumeró:

– 864 estudiantes en Ingeniería (6 carreras) en la Universidad de La Pampa, de los cuales 220 son nuevos ingresos y egresaron ese año, 46 el 5%.

-4276 estudiantes en Ciencias Humanas (22 carreras) en la Universidad de La Pampa, de los cuales 1156 nuevos ingresos y egresaron ese año, 125 el 3%.

Total Universidad de La Pampa

-12807 estudiantes en la Universidad (55 carreras), de los cuales ingresaron, 2955 y egresaron ese año 509, el 4%. (Fuente: Anuario de la Universidad de La Pampa).

“Se habla de Egresados (estudiantes que completan todos los cursos y requisitos reglamentarios de la oferta a la que pertenecen), pero no estamos hablando de los que realmente reciben el título. Muchos Egresados no rinden las últimas materias, no completan la tesis. El gran problema de las universidades son los egresos, justamente, en esta etapa final, también hay que ponerle foco”, propuso.

“Hoy la universidad debería tener en agenda, cómo estar interactuando con el estado, con el sector productivo privado y no politizarla, como hace el secretario de políticas universitarias aprovechando su lugar en la Nación. Es importante marcar que sin discusión no hay progreso. La discusión es esencial en la vida universitaria” destacó.

“El Kirchnerismo solo acepta una verdad: la propia. Repudia todo al que piense diferente. Basta de construir relatos sesgados políticamente. El país necesita la objetividad, la verdad en la interpretación de datos y estadísticas para poder mejorar a partir de esa necesaria discusión superadora”, finalizó Marcelo Guerrero.

