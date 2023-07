Muerte de Balsa: la situación judicial de la mujer investigada y el posteo que borró

Compartir esta noticia:

La mujer investigada por la justicia provincial habló de una estafa a 200 familias y luego, por recomendación de su abogado, borró el posteo. Por el momento, la fiscalía no le imputó ningún delito a la mujer investigada.

Magalí Mansilla, la mujer a la que se le secuestró el teléfono celular durante un allanamiento realizado en Santa Rosa el mismo día en que se conoció la muerte del exintendente Darío Balsa, publicó en Facebook una posteo en el que habló de una “asociación ilícita en un consultorio”. Al poco tiempo, lo borró, por “pedido de mi abogado”.









Darío Balsa falleció el 26 de junio, en circunstancias que son materia de investigación. Primero se habló de una “descompensación” repentina y luego se conoció que dejó una carta y se investiga “instigación al suicidio”.

El posteo se viralizó antes de su eliminación: allí dijo que pide justicia por su abuela “que fue robada durante dos años desde 2021 a la fecha y se le falsificó la firma a mi mamá. JUSTICIA para las 200 familias que estaban siendo robadas por una Asociación ilícita en un consultorio. Yo no fui a buscar al Instituto, el instituto fue a Castex a constatar lo que estaba pasando. Yo No mandé a auditar a una persona hoy fallecida y puse descaradamente un tuit hablando de la honradez del fallecido. Hipócritas”, acusó.

Se refiere a un secreto a voces en Eduardo Castex, donde el médico habría sido investigado por el Instituto de Seguridad Social por prestaciones médicas que habría ordenado, pero que no se habrían realizado.

“Yo solo fui hablar con una persona que pidió hablar conmigo para no ser denunciado. Esa persona habló conmigo y me contó lo que le estaba haciendo la política. Me cansé de Inventos y Mentiras”, añadió.

Se consideró abusada por el ministerio público fiscal porque “sin ninguna acusación entró a mi casa y se llevó mis pertenencias”, entre ellas un “celular roto”.

“También que el fallecido tenía dos celulares. Me cansé (de) que la Justicia esté haciendo esto conmigo. Por favor llámeme a declarar Fiscal, así puedo mostrar las pruebas de los delitos que se estaban cometiendo y dejen de santificar a una persona que no es lo que dicen que es”, acusó.

“Y lo más importante, falleció en un Hospital Público, porque yo vi la declaración, aduciendo que se sentía mal reiteradas veces e hicieron abandono de persona. Tampoco cuentan que limpiaron la pieza antes de llamar a la policía ESA ES LA VERDAD SEPAN QUE EN LA PAMPA NO HAY JUSTICIA, INVENTAN UNA CAUSA PARA PASAR FACTURAS POLÍTICAS, ALGO EN LO QUE COINCIDIMOS ESE DÍA CON DARÍO”, cerró. (las mayúsculas son parte del posteo).

Al poco tiempo del posteo, Magalí Mansilla, lo borró por recomendación de su abogado.

Fiscala

La fiscala Natalia Irruti, a cargo de la causa, señaló que “lo que se investiga es si hubo una instigación al suicidio u otro delito que haya llevado a que tomara esa decisión”.

“A partir de una información que obtuvimos el día del fallecimiento, el juez Ordaz ordenó un allanamiento a la vivienda de la señora Mansilla, donde se secuestraron dos teléfonos celulares”, destacó en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

Sobre la situación de Mansilla, la fiscala dijo que “en breve se hará la pericia a esos teléfonos y veremos si existe algún delito relacionado con la muerte de Balsa” y aclaró que a Mansilla “no le hemos hecho ninguna imputación por el momento”.

Por último, confirmó que el médico fallecido dejó una carta “que está siendo investigada”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios