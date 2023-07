All Boys participará de la Liga Federal de Básquet Femenino: “Nos llena de orgullo ser pioneros”

Compartir esta noticia:

El club All Boys de Santa Rosa confirmó que participará de la Liga Federal de Básquet Femenino, por lo que será el primer equipo de la provincia en competir en esa categoría nacional. “Nos llena de orgullo ser pioneros”, aseguró Juan Cruz Gavazza, el entrenador que estará a cargo de un plantel compuesto por jugadoras surgidas en la entidad auriazul.

Está previsto que el certamen comience el fin de semana del 4 al 6 de agosto próximo y la modalidad de disputa se define a través de cuadrangulares o triangulares en sedes a definir por licitación. La cantidad de equipos depende de cada zona y el número de inscriptos.

“La idea surgió un poco por iniciativa de algunas de las jugadoras acompañadas en gran medida por la iniciativa de padres y algunos colaboradores dentro del básquet femenino que, la verdad, hicieron posible que eso pasara. El torneo se juega en sedes a definir por licitación y nuestra idea es, con algún apoyo extra, intentar una licitación para poder jugarlo acá”, explicó Gavazza en una entrevista con Prensa de la Federación Pampeana de Básquet (Fepamba).

En cuanto al plantel, es el mismo que está jugando el Torneo Provincial y se van a sumar dos ex jugadoras surgidas en el club y que hoy están fuera de La Pampa: Ana Clara Castro y Agustina Kenny.

“Las dos son del riñón del club y aunque hoy están afuera de la provincia no han dudado en venir y apoyar, tanto Ana Clara como Agustina. Y está la posibilidad de, si lo creemos necesario, incorporar alguna jugadora más. Con la Liga Federal nuestra expectativa y objetivo hoy por hoy es el crecimiento del básquet femenino. Creemos que era un paso necesario, nos llena de orgullo ser los pioneros a nivel nacional del básquet masculino y ahora también femenino jugando torneo Federal”, resaltó el entrenador.

Y agregó: “Buscamos seguir masificando la actividad, que sirve para el desarrollo del femenino en el club pero también en la provincia, con la expectativa de poder competir al máximo posible”.

Además de los dos refuerzos mencionados, el plantel se conforma con jugadoras como Nerina Chirino, Sofía y Laura David, Claudina Rodríguez, Valentina Andrada, Verónica Segobia y Eugenia Ghisio además de un grupo de juveniles.

Rivales.

Respecto a los equipos que les tocará enfrentar, todavía no hay un panorama claro. “La realidad es que no sabemos demasiado de los rivales. Aún no sabemos la zona que nos tocará, pero sí sabemos el presente que tiene el básquet pampeano con respecto a otras provincias. Queremos achicar esa brecha. Que el básquet femenino en La Pampa también esté presente y que empiece a crecer porque se lo merecen”, apuntó Gavazza.

Por estos días el equipo realiza una mini pretemporada con el preparador físico Matías Pinciaroli. “La verdad es que no hemos parado de entrenar nunca desde que arrancamos el año, así que en ese aspecto estamos bien”, afirmó el técnico.

-¿Qué significa en lo personal dirigir el Federal femenino?

-En lo personal es algo importantísimo. El femenino me ha dado un lugar increíble desde que empecé como entrenador. Admiro esa lucha de superación de ganar derechos e igualdad que en muchos lados y clubes no se ve. Soy un agradecido por las oportunidades que me ha brindado el básquet femenino sobre todo en mis comienzos como entrenador, y tengo el deseo profundo de que crezca y esté en el lugar que se merecen, algo que sabemos no es fácil.

Prensa Fepamba

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios