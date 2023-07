A un mes de las PASO: Temporada de oportunidades

Compartir esta noticia:

La inauguración del gasoducto Néstor Kirchner fue la gran oportunidad para que UP largara su campaña. Massa le representa una buena oportunidad a Ziliotto, tanto como la campaña en Santa Rosa a di Nápoli. Los que siguen sin entender cómo pierden una gran oportunidad, son los radicales.

Por Javier Urban – La inauguración el 9 de julio, por parte del presidente, la vice y el candidato a presidente, del gasoducto NK, fue un hecho histórico, al representar la viabilidad de poder transportar gas desde el segundo yacimiento del mundo no convencional. Una obra pública colosal, que nos hará ahorrar cerca de 2 mil millones de dólares en importación de gas al país, ahorro que el año que viene se duplicará e incluso se espera que mucho más todavía. Son números muy importantes para la Argentina, pero no solamente eso, sino que tendría que permitirnos no depender de otros, del humor de quien nos quiera vender. No olvidemos que el año pasado cuando estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, nosotros pagamos esa situación, y dependíamos de quién nos quisiera vender o no el gas para poderlo distribuir. Esa matriz cambia completamente, ahora podemos manejar la situación. Por eso es una obra pública muy importante y que, en efecto, se terminó en un tiempo récord y que quizás, incluso antes de lo previsto, sirva para exportar…en San Pablo ya miran con cariño, porque el gas de los yacimientos de Bolivia se está acabando.









Además, se trata de una de esas obras que con Macri todavía dormiría el sueño de los justos, de hecho, fue Macri el que la frenó, a requerimiento del FMI para no engrosar el déficit fiscal. Quizás no se tenga dimensión de lo que esto significa y de lo que podría pasar con la continuidad de esta obra, porque no olvidemos que falta el gasoducto hasta el puerto donde se va a hacer la certificación para la exportación y también su prolongación en una segunda etapa que irá desde Salliqueló hasta San Jerónimo sobre Santa Fe, y de esa manera poder mejorar todo lo que es energía.

Y en este hito económico del país, estuvo el gobernador Sergio Ziliotto participando del acto de inauguración con Alberto, Masa y Cristina, como mandatario de una de las provincias por donde ya está pasando el gas por esos tubos que se enterraron en una larga extensión de La Pampa, más de 406 km (de los 573 de todo el gasoducto) atravesando la provincia de oeste a este y con 3 plantas compresoras impulsando gas desde nuestra provincia.

Queda en la historia que corría el mes de noviembre y sobre la extensa llanura pampeana dormían plácidamente General Acha, Villa Casa de Piedra y La Reforma, cuando sus habitantes, despertaron un día sobresaltados con el ruido de potentes máquinas que roncaban, mientras surcaban la tierra para dejar sembrados allí gigantescos caños que hoy conforman el primer tramo del Gasoducto Néstor Kirchner, proveniente de los yacimientos de Vaca Muerta.

Por ahí, acá, en Santa Rosa, no dimensionamos lo que significó y significa para esa región de la provincia, semejante movimiento que generó trabajo para 800 pampeanas y pampeanos (sobre todo en Acha y Macachín) y dio servicio directo e indirecto a muchas pymes de la zona. Si hasta hubo inconvenientes para albergar a 300 personas que vinieron a desarrollar tareas específicas, con lo que significa albergar y darles estadía y vivienda a tantas personas.

Más allá de que ya terminada la obra la gente se va a ir y para el funcionamiento y mantenimiento bastará con unos pocos, su construcción ha dejado un enorme impacto en las pymes, en las estaciones de servicios, en la parte gastronómica y La Pampa supo aprovecharlo. Ahora, también es de esperar que al seguir la obra su camino, en poco tiempo, vuelvan a la normalidad los niveles de alquileres y de costos, que se elevaron ante la oportunidad de albergar a tantas personas como las que vinieron de afuera a las localidades de la zona.

Por otro lado, y a 33 días de las elecciones primarias, convengamos que un líder, un conductor, tiene la obligación, justamente por ser quien lidera, de posar su mirada más allá de la coyuntura, de la inmediatez, de lo cotidiano, y así detectar las dificultades que emergen en el horizonte y elaborar estrategias para poder afrontarlas, teniendo así una proyección global mucho más abarcativa que la preocupación diaria o, cuanto mucho, de corto plazo, que tenemos la mayoría de los mortales.

Como líder del partido mayoritario, que preside en la provincia, y como gobernador reelecto que ya es, Sergio Ziliotto, advierte con certeza que la contradicción principal sobre la que debe actuar, es la que se estará resolviendo en las elecciones generales de octubre, que determinarán quién será el próximo presidente o presidenta de las y los argentinos. «El futuro de La Pampa está en juego en octubre», dijo, aunque seguramente la cuestión no se definirá sin una segunda vuelta, que tendrá lugar en el mes de noviembre. Así el mandatario proyecta criteriosamente que esa definición será la que marque el destino, por lo menos de los próximos cuatro años, de todas y todos los habitantes de este país, incluyendo, naturalmente, a las y los pampeanos.

Ziliotto sabe que la resolución de esa contradicción principal le hará más o menos leve su próximo gobierno que iniciará en diciembre. «No podemos permitir que nos vuelva a pasar lo que le pasó a Carlos Verna con Macri, cuando las y los pampeanos sufrieron, entre 2015 y 2019, un gobierno nacional centralista y de derecha, que nos negó viviendas, nos negó todas las obras de infraestructura social y productiva y nos relegó sin ningún tipo de miramientos», dice.

El “Ruso” teme que un gobierno de derecha, sea de Rodriguez Larreta o de la Pato Bullrich en la presidencia, seguramente le hará pasar las de Verna con Macri, que no cumplió con los acuerdos políticos que La Pampa hiciera con el gobierno nacional. En el 2016 habían acordado una serie de obras que nunca se ejecutaron y se habían incluido dentro del acuerdo. La Pampa de Verna dió gobernabilidad. Pero la gobernabilidad siempre es una avenida de ida y vuelta. Y en aquel caso no hubo vuelta. La Pampa quedó en el medio de la grieta que dividía al ala política del gobierno macrista y a la conducción del ejecutivo. Verna supo hacer acuerdos con Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, ministros nacionales de aquella gestión, que después no se cumplieron.

Para evitar padecer aquello, Ziliotto sabe que es el momento de pregonar por el candidato a presidente de UxP, “tenemos en claro que nuestro candidato, nuestra síntesis Sergio Massa y Agustín Rossi, representan la enorme mayoría de Unión por la Patria”, aun sabiendo y dando crédito a la candidatura de Grabois “porque puede arrimar caudal electoral”, reconociendo así la estrategia electoral nacional planteada, más allá de la representatividad y el antagonismo de lo que piensa Grabois y Massa, “para utilizar todas las herramientas necesarias para que no vuelva la derecha”.

Entonces, para iniciar el armado de la campaña electoral “Massa Presidente” y empezar a diseñar el proceso logístico provincial para el fin de semana del 13 de agosto, Ziliotto convocó al consejo partidario y encabezó una serie de reuniones con intendentes justicialistas. Como está acostumbrado a hacer el peronismo (cuentan contertulios de esos encuentros) la idea central apunta a recorrer el territorio y buscar el voto casa por casa y el objetivo prioritario será definir el resultado claramente en las PASO, para llegar a octubre con mayor tranquilidad.

El foco de la campaña estará puesto en difundir la figura de Masa como el dirigente “mejor posicionado para imponerse sobre los representantes de la derecha opositora” y exponen los argumentos con que el conjunto de gobernadores peronistas impusieron que fuera él el candidato: que tiene un perfil de gestión que garantizará la continuidad de un gobierno nacional y popular, que tiene una profunda convicción federal, y que tiene sensibilidad, para escuchar y comprender las diversas necesidades de cada región del país.

Definitivamente el “gober” mandó a “militar” la figura de Sergio Massa. Ziliotto tiene claro que su próxima gestión estaría muy condicionada ante un presidente/a de derecha, pero además, con su mirada de luz larga advierte que le urge resolver la contradicción secundaria en la que, con Ariel Rauschenberger debe ganar las elecciones de diputados/as nacionales, que se resolverán en octubre (por eso no habla de segunda vuelta, instancia que se limita a presidente/a), para así zafar de los condicionamientos internos que un segundo puesto en esos comicios, naturalmente le puedan significar para su segunda gestión. Entonces el gobernador reelecto ve que centrando sus esfuerzos para que se vote a Massa o a Grabois, podría resolver esa contradicción secundaria y apuesta por el arrastre: votando a Sergio o votando a Juan 23, se estará votando por y Ariel y a eso apunta el otro Sergio, el que acá gobierna y gobernará. Así que ¡vamos Sergio todavía!, si gana Masa, ganamos todos.

En tanto, recién vuelto de su periplo europeo, el intendente Luciano di Nápoli tuvo una exitosa semana de “reinstalación”. Producto de la vuelta a las recorridas casi diarias de su secretaria de desarrollo económico por los medios de comunicación, el generoso acompañamiento mediático le permitió a di Nápoli hacer declaraciones recurrentes frente a micrófonos y cámaras, donde demostró que en el presagio de orfandad que sobrevuela al candidato oficialista, “Copete” advierte una oportunidad, que quiere y necesita aprovechar.

Si bien tan lejos como los años que faltan para la próxima renovación, han quedado sus posibilidades concretas de hacer realidad su aspiración máxima de ser el próximo candidato a gobernador del peronismo, di Nápoli sabe que para afrontar su segundo mandato como intendente tiene que asegurarse el acompañamiento del gobierno provincial. Seguro que tiempo no le ha faltado, junto a su compañera, para reflexionar y dejar atrás el mal trago que les significó que a ella no la nominaran candidata a diputada provincial y se ha dado cuenta que es el momento para restablecer los fuertes vínculos con el gobernador, ya no para intentar correr el eje del peronismo pampeano hacia Santa Rosa, como hemos contado que pretendían en algún momento, pero sí para seguir contando con los recursos financieros de parte de la provincia, que tan bien le vinieron durante su primera gestión, que recién culminará el 10 de diciembre.

Y ahí lo vimos, lo escuchamos y lo leímos a di Nápoli que, aun marcando que “después, cada uno sabe cómo acompaña, hasta dónde acompaña y cómo lo hace”, elogió el «semblanteo» de Ziliotto y “la muestra de grandeza de todos los sectores que ha sido haber podido sintetizar una fórmula de unidad y poder llevar un solo candidato a diputado nacional que es Ariel Rauschenberger”. Remarcó que va a ir en las dos listas de diputados (la que encabece Massa y la de Grabois) y que “es una persona muy comprometida y muy capacitada, muy trabajadora y muy honesta, que además representa los ideales del peronismo”. Y para que no le queden dudas a nadie (particularmente a Zilliotto, al que necesita recuperar como aliado) “nosotros (la Cámpora de Santa Rosa) estamos muy contentos con haber podido lograr la unidad y poder acompañar a Ariel en este proceso para que sea diputado nacional” asegurando un compromiso sin retaceos en la campaña. Como en el chin-chón, di Nápoli va por el reenganche.

A renglón seguido del trazado de línea, digo: “En lo inmediato voy a colaborar con el proceso electoral, y después de diciembre pienso seguir ayudando al radicalismo y a Juntos por el Cambio, y a muchos amigos intendentes, concejales y dirigentes a los que les estoy muy agradecido. No perdamos de vista que después de la elección de mayo quedaron bases muy firmes y un camino más que interesante para el gran objetivo que es ganar La Pampa en el 2027” contó un resignado Martín Berhongaray, que admitió que Francisco Torroba, el precandidato radical a diputado nacional por JxC se estaba preparando para competir, que se lo había comunicado unas semanas del cierre de listas, cuando ya había juntado los avales y ahí les informó a las autoridades partidarias del radicalismo que no iba a competir, simplificándole el camino.

“Yo siempre planteé que ya veníamos de un proceso interno desgastante y de un buen resultado en la elección general y entonces había que dar una fuerte señal de reconocimiento a todo ese esfuerzo que hicieron muchos, y que eso iba a ser positivo y muy bien visto en La Pampa”, dijo Berhongaray.

“También era el pedido que me hicieron llegar la mayoría de los intendentes que querían la unidad” manifestó Berhongaray, en una revelación razonable de por qué se autoproscribió de ir a las PASO…lo que no admite razonabilidad alguna, es esa encantadora tentación que siempre algún radical tiene, de balearse los pies.

