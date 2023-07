Notifican el primer caso de Streptococcus pyogenes en La Pampa 

Compartir esta noticia:

Desde el Ministerio de Salud de La Pampa, a través de la Dirección de Epidemiología, se informó de la notificación de un caso confirmado para Streptococcus pyogenes en la ciudad de General Pico. La paciente evoluciona favorablemente.

El Streptococcus pyogenes (estreptococo del grupo A) es un grupo de bacterias Gram positivas que se pueden transportar en la garganta o la piel humana. La infección por estreptococos del grupo A comúnmente causa enfermedades leves como amigdalitis, faringitis, impétigo, celulitis y escarlatina. Sin embargo, en raras ocasiones, la infección puede conducir a la enfermedad invasiva, que puede causar condiciones potencialmente mortales.

La transmisión ocurre por contacto cercano con una persona infectada y puede transmitirse a través de la tos, los estornudos o el contacto con una herida. El tratamiento de las personas infectadas durante 24 horas o más elimina por lo general su capacidad de propagación. La consulta oportuna resulta fundamental para el diagnóstico oportuno y tratamiento eficaz.

Recomendaciones:

* Las personas enfermas deben evitar la concurrencia a lugares públicos (trabajo, escuela) y restringir los contactos hogareños.

* No automedicarse ni promover la automedicación. En el caso de recibir indicación médica de tratamiento antibiótico, completar el esquema (no acortar ni abandonar los tratamientos anticipadamente).

* La utilización inadecuada de los antibióticos promueve la resistencia bacteriana, y atenta contra su efectividad en el futuro.

* Lavarse las manos frecuentemente

* No compartir objetos de uso personal: cubiertos, vasos, toallas.

* Ventilar adecuadamente y de forma regular los ambientes

Por último, se consideró importante que todas las personas deben tener al día la vacunación antigripal, contra COVID-19 y calendario de vacunas actualizado, muy especialmente aquellas que presentan factores de riesgo. Esto debido a la posible relación entre el aumento de S. pyogenes con un aumento de la circulación de virus respiratorios y del riesgo de que se produzcan coinfecciones víricas y a otras presentaciones de la enfermedad invasiva.

