“Fue sitiado el colegio con mis compañeros y todo el personal adentro” 

Graciela Bertón, era estudiante del colegio José Ingenieros de Jacinto Arauz, cuando el establecimiento quedó copado por policías y militares en la última dictadura militar.

Graciela, fue testigo del juicio de la subzona 14 y hace pocas horas llegó de Córdoba a Santa Rosa para participar de las actividades del 14 de julio por que es el Dia de los Derechos Humanos en La Pampa: “recién llegué a Santa Rosa, estoy muy contenta de poder venir a pesar de que me estoy recuperando de una operación de rodillas, pero cada vez que hay un acto o una actividad, saco la fuerza para participar”, le dijo al periodista Daniel Lucchelli.

-Eras estudiante del colegio José Ingenieros, de Jacinto Arauz, en el 1976, ¿en qué año estabas vos?

-Yo estaba en segundo año del secundario. Recuerdo que con mi papá ya habíamos hablado muchas veces de lo que podía llegar a pasar, y ese 24 de marzo me dice anda al colegio, no hay nada que te lo impida, hubo un golpe militar, pero anda al colegio.

Recordó que “Yo para ir al colegio tenía que pasar por frente de la municipalidad, y la veo a la intendenta saliendo con el cuadro de Perón y Evita abajo del brazo del municipio , y me dice, nena, apúrate, que el horno no está para vos, llega al colegio rápido. Esa imagen no me la puedo borrar más, porque ella como sabiendo lo que iba a pasar al día siguiente, cuando vino un intendente de facto y que era lo primero que se iba a remover, así que ahí empezó todo”

“Nosotros teníamos ya muchos preavisos por el accionar de la triple A y algunos grupos paramilitares en Bahía Blanca, ciudad con la que tenemos muchísima relación, y el 14 de julio, sucede este operativo, estando yo y todos mis compañeros en el colegio, que fue sitiado con todo el personal y nosotros, alumnos y alumnas adentro, cosa que le da una trascendencia casi única dentro de todo lo que pasó, al menos en La Pampa”.

Este viernes se llevará a cabo en la Legislatura Provincial la presentación del libro “Genocidio y Dictadura. Caso La Pampa (1974-2021)” de la docente Nilda “Paty” Redondo y el Conversatorio “Educación, Genocidio y Dictadura”.

La actividad organizada por la Subsecretaría de DD. HH. y la Cámara de Diputados, se realizará a las 10 horas y contará con la presencia de la autora junto al subsecretario de DDHH, Juan Pablo Fasce; el exrector de la UNLPam, Sergio Baudino; Graciela Bertón, víctima y testigo del juicio de la Subzona 1.4; y el director de la Editorial Voces, Alberto Acosta. También estará presente el ministro de Gobierno, Justicia y DD. HH., Ariel Rauschenberger, y autoridades provinciales, legislativas y municipales.

“Vine a participar de la mesa y el eje va a girar más allá de lo que fue toda la represión, exclusivamente en el punto de la educación. Es un honor participar de esta mesa, creo que hay algo que tal vez tenemos que rever como qué tipo de idioma estamos usando para cultivar la memoria con los chicos, en los colegios, en las escuelas, pienso que es algo que tenemos que darle una vuelta de rosca para que lo que paso no quede en una especie de anécdota, sino se tome en serio y se reflexione”, finalizó.

