Bisterfeld sobre el pedido de los jubilados: “por ley, no se puede aumentar el mismo mes que los activos”

El ministro de Hacienda y Finanzas de La Pampa, Guido Bisterfeld, se refirió a la cláusula gatillo y destacó que en el semestre hubo un incremento salarial de los empleados públicos del 50, 5%. Además, señaló que es técnicamente imposible responder al pedido de los jubilados autoconvocados de cobrar el mismo mes que los activos: “por ley, una vez cobrado el activo, se traslada al pasivo”.

El Poder Ejecutivo Provincial comunicó que, en cumplimiento de los acuerdos paritarios alcanzados en los ámbitos de las leyes N° 2238 y 2702, se activó la llamada “cláusula gatillo” prevista para el mes de julio, en virtud de haberse publicado el índice de precios al consumidor (IPC)

Frente a esto, el funcionario provincial señaló que “En el día de ayer, una vez conocida la inflación, comparado los aumentos otorgados en el semestre, con la inflación, y el caso que sea mayor automáticamente se activa la cláusula gatillo”, dijo en Radio Municipal Santa Rosa.

Recordó que “nosotros habíamos tenido una cláusula gatillo en mayo y ahora comparando los aumentos versus la inflación nos da que el aumento va a ser de 14% en el mes de julio. Con eso estaríamos ya en el semestre un incremento salarial de los empleados públicos del 50, 5%”.

-Este aumento se traslada también a los agentes de comisiones de fomento, como a los haberes previsionales de los jubilados.

-Sí, abarca a todo lo que de alguna manera está relacionado con los salarios del empleado público, por ejemplo, pasantes, médicos residentes, pensionados provinciales, por supuesto los haberes jubilatorios, personal del instituto privado subvencionados por el Estado, las guardias de los médicos, todo lo que está relacionado con el salario se aumenta en ese porcentaje.

-Se destaca la importancia de que los salarios no queden bajo la inflación.

-Sí, esa es la política que lleva adelante el Gobierno Provincial de que los salarios de los empleados públicos no pierdan con la inflación, y por otro lado, garantizar que ningún empleado público con una familia a cargo esté por debajo de la línea de pobreza tal y como establece el INDEC. El INDEC todos los meses publica un valor que determina por debajo o por arriba la línea de pobreza, garantizamos eso a través de los aumentos salariales y del aumento de las asignaciones familiares.

-Respecto al reclamo que vienen haciendo los jubilados autoconvocados de cobrar al mismo tiempo el sueldo de personal activo, ¿Se puede implementar?

-Voy a explicar cómo es que se liquida la red jubilatoria. La red jubilatoria tiene movilidad de acuerdo a los activos, o sea, todo aumento que va para los activos automáticamente se trasladará a los pasivos. Supongamos ahora en el mes de julio, los jubilados cobran alrededor del día 20 y los activos van a cobrar este aumento el último día hábil, con lo cual materialmente no se le puede aplicar en el mismo mes porque legalmente el porcentaje que se le aplica a los activos y luego se le traslada a los pasivos, así nos dice la ley.

Agregó que “Si en el mes los pasivos cobran antes que los activos no lo podemos trasladar en ese mismo mes, sino que se traslada 20 días después, no dos meses como escuché o leí en algún medio. Se traslada 20 días después y retroactivo. Por eso es que no se puede implementar en el mismo mes que los activos, porque tenemos que esperar que el activo lo cobre para trasladarse al pasivo”.

-Entonces sería por una situación técnica, establecida legalmente

-Claro, por eso, porque el aumento que estamos determinando es para el sector activo, no para el sector pasivo. Pero por ley, una vez cobrado el activo, se traslada al pasivo.

Finalmente expresó “Entendemos también la preocupación que quieren cobrar en este tiempo de alta inflación, que cuanto antes cobrar, mejor es. Pero el Gobierno Provisional está haciendo un enorme esfuerzo, estamos preocupados y ocupados por los haberes jubilatorios, para que tengan una idea, este año se va acopiar desde el Poder Ejecutivo una suma entre 28 y 30 mil millones para que los jubilados cobren en tiempo y forma. No es que no lo atendemos o que no estamos preocupados y estudiamos la problemática, pero vimos que materialmente y legalmente es imposible que los haberes jubilatorios cobren en el mismo mes que los activos. Tampoco son dos meses, son 20 días porque el activo lo va a cobrar el 30 de julio o el 31 de julio y el pasivo lo va a cobrar el 20 de agosto y retroactivo”.

