Sergio Massa acusó a economistas de la oposición de boicotear el acuerdo con el FMI

El ministro realizó la denuncia sin dar nombres y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri. Le envió un mensaje al organismo: «Vamos a acordar, pero sin rendirnos en el altar del ajuste fiscal».









«Un funcionario del Fondo (Monetario Internacional) me contaba que se comunicaron para decirle ‘pídanle todo’, ‘exíjanle al máximo’, y, con asombro, me decía ‘qué poco patriotas tus colegas de la oposición’, sorprendido frente a la idea de que ellos están dispuestos a que la gente la pase mal». Durante un acto en San Martín, mientras se dilata el acuerdo con el organismo multilateral de crédito, el ministro de Economía y precandidato presidencial de UP, Sergio Massa, acusó a economistas de Juntos por el Cambio de intentar boicotear las negociaciones para renegociar el pacto con el FMI.

En tono de campaña, después de la denuncia, el tigrense afirmó: «Nosotros nunca vamos a pensar en hacerle daño a la Argentina porque creemos en construir y lo queremos hacer con desarrollo e igualdad de oportunidades. Mientras algunos siembran odio, nosotros generamos esperanza».

Massa también le envió un mensaje al propio board del FMI. “Argentina va a acordar, pero no vamos a rendirnos en el altar del ajuste fiscal», lanzó el ministro de Economía. En medio de las demoras del cierre del acuerdo con el organismo, el también precandidato dejó entrever que las metas de déficit es la piedra que está impidiendo que las negociaciones lleguen a su fin. También cuestionó la recurrencia de las revisiones cada tres meses.

«Aquellos que agitan temores, quédense tranquilos que Argentina va a acordar con el Fondo, pero defendiendo nuestra idea de país. No vamos a resignar nuestra capacidad soberana y a rendirnos en el altar del ajuste fiscal», expresó el postulante de UP. «El desarrollo es fundamental. Para dejarlo claro, estamos dialogando, negociando, muy cerca de tener un acuerdo, pero sobre la base de defender una idea de país. Nuestra responsabilidad es construir un modelo de país que desarrolle, exporte, junte los dólares, le pague al fondo y lo saque de vuelta de la Argentina», agregó.

La fecha del viaje de los funcionarios más técnicos del massismo a Washington ya se postergó por lo menos tres veces. “Viajarán cuando puedan escribir”, aseguran en los despachos oficiales, pero también repiten que el punto final de las conversaciones con el staff está “cerquita”. Semanas atrás la traba era el adelanto de desembolsos que algunos países con silla en el directorio dudaban aprobar. Ahora, el jefe de Hacienda cambió el foco y lo puso en la meta fiscal: mientras que el Fondo busca que el ajuste sea de 1,5 puntos del PBI, Massa se mantiene firme en que sea 1,9 puntos.

Junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la vicegobernadora Verónica Magario; y el intendente de San Martin, Fernando Moreira, el tigrense acusó a Mauricio Macri de «fugar» los dólares del préstamo con el FMI. «Macri tomó los 44 mil millones de dólares, le pagó a todos los bonistas que querían salir de la Argentina, después de cobrar altas tasas de interés, y resignó en nombre del orden fiscal, la inversión publica. En el 2019, en el altar del ajuste fiscal, pararon el 70% de las obras y bajaron a 0,4 del PBI la inversión pública».

«Mientras tratamos de ordenar la deuda que Macri tomó y fugó, mantenemos el 1,65 del PBI, generando el nivel más alto de trabajadores de la construcción de los últimos 15 años», aclaró.

