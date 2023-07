PASO: presentaron la fórmula Torroba – García en General Pico

Compartir esta noticia:

La lista que lleva como precandidatos a diputados nacionales a Francisco Torroba y Adriana García, y que competirá en las PASO de Juntos por el Cambio el 13 de agosto próximo, fue presentada oficialmente en un hotel céntrico de la localidad del norte provincial. Se trata de la lista que en nuestra provincia va con la formula presidencial Horacio Rodríguez Larreta – Gerardo Morales.









Además de los precandidatos Torroba y García se presentaron también los precandidatos al Parlasur, Ramiro Vignes y Estela Maris Guzmán.

Francisco Torroba aseguró que «Horacio Rodríguez Larreta – Gerardo Morales es una fórmula potente porque integra a todos sus partidos políticos y marca una señal que es que el gobierno que viene va a ser un gobierno de coalición. Esto es importante porque es la forma de conciliar las diversidades y esta amplitud es una contribución para encarar las modificaciones estructurales que necesita la Argentina, como cuestiones laborales, impositivas y leyes jubilatorias».

El acto se llevó a cabo en la mañana del viernes en un hotel céntrico de General Pico y participaron también los senadores nacionales Victoria Huala y Daniel Kroneberger, los diputados nacionales Martín Maquieyra y Marcela Coli, además de diputados provinciales y electos.

Torroba aseguró que «llevamos 40 años de democracia, hoy no todos comen, se educan y no todos se curan con la democracia. Hoy la democracia tiene una deuda con la sociedad, porque tenemos 50 por ciento de pobres si no fuera por los planes sociales. Los niveles de participación siguen siendo altos comparados con la región y la gente va a aprovechar porque sabe que Argentina tiene una esperanza por delante, porque estabilizando la macroeconomía puede convertirse en una locomotora sobre todo por el contexto internacional muy favorable que tiene», manifestó.

Por su parte, Maquieyra destacó que “hemos armado un gran equipo con los mejores representantes de Juntos por el Cambio. Esta lista representa los valores y las propuestas de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Ambos han presentado planes de gobierno para resolver los problemas que sufrimos los Argentinos y son los únicos que le pueden ganar al Kirchnerismo”.

Más tarde, los candidatos visitaron la empresa G.P. Metalización de Marcelo Faruelo en el Parque Industrial de dicha localidad, donde pudieron interiorizarse sobre las problemáticas del sector.

Finalizaron la jornada en la localidad de Trenel donde mantuvieron una charla con afiliados y simpatizantes de Juntos por el Cambio.

