Torroba pidió el voto por Larreta y Morales para “encarar reformas laborales, impositivas y jubilatorias”

Compartir esta noticia:

El precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, Francisco Torroba, lanzó la campaña de cara a las PASO del 13 de agosto y mencionó algunas de las propuestas que llevarán a cabo en un posible gobierno presidencial de Horacio Rodriguez Larreta y Gerardo Morales.









Ayer presentaron en General Pico la lista que encabeza como precandidato a diputado nacional junto a la dirigente del PRO, Adriana García, y este sábado estuvieron en Plaza San Martín, en Santa Rosa, difundiendo las propuestas a los vecinos.

En ese marco, Torroba y los dirigentes de la UCR y el PRO que lo acompañan pidieron el voto por los precandidatos presidenciales Horacio Rodriguez Larreta y Gerardo Morales, y aseguraron que «es una fórmula potente porque integra a todos sus partidos políticos y marca una señal que es que el gobierno que viene va a ser un gobierno de coalición».

Seguidamente, el radical señaló que «esto es importante porque es la forma de conciliar las diversidades y esta amplitud es una contribución para encarar las modificaciones estructurales que necesita la Argentina, como cuestiones laborales, impositivas y leyes jubilatorias».

Si bien no se explayó en el contenido, en relación a laboral, desde Juntos por el Cambio vienen impulsando la Ley de Registración de la Relación Laboral y modificaciones del sistema de certificado de trabajo y remuneraciones, que Larreta resume en la consigna «terminar con la industria del juicio laboral».

Torroba aseguró que «llevamos 40 años de democracia, hoy no todos comen, se educan y no todos se curan con la democracia. Hoy la democracia tiene una deuda con la sociedad, porque tenemos 50 por ciento de pobres si no fuera por los planes sociales».

Pero además negó que exista desinterés o hartazgo en los votantes y, por el contrario, sostuvo que «los niveles de participación siguen siendo altos comparados con la región».

En esa línea, aseguró que «la gente va a aprovechar porque sabe que Argentina tiene una esperanza por delante, porque estabilizando la macroeconomía puede convertirse en una locomotora sobre todo por el contexto internacional muy favorable que tiene».

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios