“Me intervinieron por pensar diferente y proscribieron los que dicen defender la democracia”

La exdiputada provincial, Adriana Leher, estuvo en la plaza San Martín de Santa Rosa para dar su apoyo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich.

Adriana Leher va como segunda diputada nacional, acompañando a Martín Ardohain.

A través de las redes sociales, manifestó que «La convicción me puede. Me intervinieron por pensar diferente, me proscribieron una lista los que dijeron defender la democracia».

Sostuvo que «No estoy loca. Estoy convencida que es Patricia Bullrich la que va a salvar a los argentinos. Es la única que tiene la fuerza para poner el Orden que necesitamos».

