​Lanzaron a la venta las camisetas de Messi: entre $ 60.000 y $88.000

Inter Miami anunció la venta de cuatro categorías distintas. Los precios, si se toma como referencia el dólar tarjeta.

Inter Miami anunció la venta de cuatro categorías distintas para la nueva camiseta que usará el plantel desde la llegada de Lionel Messi y Sergio Busquets al club, la cuál será llamada «The Heart Beat» y se podrá adquirir por medio del MLS Store, el sitio oficial de merchandising de la Major League Soccer.

Messi y Busquets fueron presentados este domingo en el estadio DRV PNK bajo una intensa lluvia que retrasó los festejos en Miami y con las tribunas repletas para el recibimiento del argentino campeón del mundo, quien ya tuvo su primera práctica con el plantel que dirige técnicamente Gerardo Martino.

Inter Miami presentó sus dos modelos para el resto de la temporada: la camiseta titular, llamada «The Heart Beat», y la camiseta suplente, «La Noche». Ambos tienen diferentes precios y el costo de la camiseta más económica es de US$125, unos $60 mil si se tiene como referencia el dólar tarjeta.

