Ziliotto: “cuando gobernó la derecha en Argentina nos dieron 63 viviendas a La Pampa”

Compartir esta noticia:

El gobernador pampeano recordó la gestión de Mauricio Macri y el nulo apoyo de Nación a la construcción de viviendas entre 2015 y 2019. “A mí no me pasó lo que le pasó a Carlos Verna: 63 viviendas le dieron en 4 años», afirmó.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, se refirió a las próximas elecciones presidenciales y valoró el apoyo del Gobierno Nacional a la provincia, reflejado en la construcción de viviendas en el territorio pampeano. “Donde hay una necesidad hay un derecho al que podemos responder gracias a que hay un Estado presente, un gobierno nacional que mira al interior y trabaja junto a los gobernadores, intendentas e intendentes para cambiar la realidad de nuestra gente”.









En el marco de la entrega de 20 casas en Lonquimay, el mandatario pampeano advirtió que “son tiempos en lo que también el futuro de la provincia de La Pampa se empieza a jugar en los próximos meses”.

Hoy 20 familias de #Lonquimay se convirtieron en felices y orgullosas propietarias de sus nuevos hogares, y es un honor inmenso compartir esta alegría junto al intendente Manuel Feito y toda la comunidad. Vamos a construir 20 casas más en esta localidad, porque ha vuelto la sana… pic.twitter.com/w6amiN6R7x — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) July 17, 2023

“Si hemos hecho 58 viviendas en esta gestión en Lonquimay, fue claramente porque tuvimos un Gobierno nacional de nuestro signo político. Un gobierno peronista que miró cada rincón de la Argentina de la misma manera”, resaltó Ziliotto.

“Si hoy podemos destinar viviendas en mayor cuantía que anteriormente es porque a nosotros no nos pasó lo que le pasó al gobierno peronista anterior en La Pampa. A mí no me pasó lo que le pasó a Carlos Verna: 63 viviendas le dieron en 4 años», afirmó el gobernador.

Por último, recordó que “cuando gobernó la derecha en Argentina nos dieron 63 viviendas a La Pampa. Es por eso este enorme déficit, y es por lo que tenemos que luchar. Después de esta entrega, quedan 76 familias en Lonquimay a la espera de una vivienda, con el derecho adquirido de que a partir de un Estado presente accedan a una casa propia”.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios