General Pico: impulsan proyecto solidario para reacondicionar canchas de básquet callejeras

“Básquet social, reivindicando los espacios públicos”, es el nombre del proyecto que por estas horas lleva adelante en General Pico Eduardo Jacobo, un ex jugador que supo vestir la camiseta de Pico Football Club y que llegó desde Entre Ríos para realizar una campaña solidaria con la pelota naranja como eje.

El proyecto consiste en poner en condiciones canchas de básquet callejeras: cambiar los aros y poner redes de cadena. El “Turco” Jacobo lleva adelante ese trabajo desde hace tiempo en su provincia y en otros puntos del país y ahora llegó a Pico con la colaboración de Jorge Racca y Pablo Wenderbourg.

“Es una actividad solidaria, a pulmón, y Eduardo comenzó el lunes y seguirá toda la semana en distintos espacios públicos, por eso contamos con el apoyo de la municipalidad de General Pico a la que se le pide el permiso. El Turco se encarga de soldar y poner todo porque es un mecanismo que ya lo tiene aceitado hace tiempo y nosotros colaboramos con lo que podemos o necesite. Nos encargamos más que nada de la logística y también tenemos la ayuda de Jorge Racca”, contó Wenderbourg a Prensa de la Federación Pampeana de Básquet (Fepamba).

Hoy, la actividad estará en las canchitas del colegio Amela, sobre la calle 13 bis de Pico, y en la plaza Presidente Illia del barrio Rucci. “En general lo hacemos en el horario de la siesta, desde las 14 y hasta las 17.30 más o menos”, informó “El Alemán” Wenderbourg al invitar a toda la comunidad a acercarse.

Jacobo pasó por El Decano en 1987 y jugó en lo que antes se llamaba la Liga C. En su provincia tuvo gran trascendencia como jugador y hace poco tiempo recordó en una entrevista una gran anécdota del primer título de campeón que logró Entre Ríos, en 1989 y como local, en lo que eran los míticos Campeonatos Argentinos de selecciones.

“Recuerdo que en un partido amistoso contra Ciudad de Santa Fe, en el que faltaron los jueces, hice de referí y, faltando 5 minutos, entré a jugar. Se jugaron unos partidos más, en el que me afianzo en el juego y me confirman en el equipo final. En el Argentino participaron jugadores como Campana, Milanesio, Osella, Cerutti, Cortijo, Romano, Aréjula, Richotti, Scolari y Espil; entre otros. Durante el torneo fui creciendo, y en la semifinal, contra Córdoba hice 9 puntos, justo ese equipo era el campeón de los últimos dos torneos. En la final contra Tucumán convertí 14 puntos en el segundo tiempo”, reseñó Jacobo a centronoticias.com.ar

“Como anécdota, recuerdo que el torneo coincidió con la campaña presidencial y en uno de los partidos asistió el candidato Carlos Menen, y se dio que el técnico no me había puesto y la hinchada me pedía al grito de ‘Turco, Turco…’ y el candidato saludaba pensando que era un saludo para él”. (Prensa Fepamba).

