La Pampa, agradecida con Alberto: ¿Cambia Algo?

Plata para fomentar la producción y la firma para la concreción del segundo tramo del acueducto son hechos del gobierno de Alberto Fernández que valoran desde la administración provincial. Eso, más la candidatura de Massa disparan la pegunta: ¿CAMBIA ALGO?

Por Javier Urban. Por segunda vez en muy poco tiempo, haciendo de vocero del gobernador Sergio Ziliotto, el vice, Mariano Fernández, expresó públicamente algo que seguramente suena impropio a la consideración general que, a lo largo y ancho del país, se tiene de la gestión del presidente Alberto Fernández.









Así como lo había hecho cuando visitó la provincia la diputada nacional Gisela Marziotta, esta vez manifestó lo mismo ante la presencia en la provincia de la ministra Victoria Tolosa Paz. Cuando Marziotta vino presentar su libro invitada por las mujeres de la CGT, Fernández había dicho: «Está claro que el presidente ha cometido errores, pero con La Pampa cumplió». Y frente a Tolosa Paz, al inaugurar el Centro De Desarrollo Infantil en Realicó, dijo “no podemos quejarnos. A La Pampa le fue bien en estos últimos cuatro años, a pesar de las dificultades que tocaron atravesar: la pandemia, una guerra global y una sequía tremenda, pero no obstante ello, estamos recuperándonos de 4 años anteriores de abandono por parte del gobierno central. Y se nota” para después enumerar rápidamente: el hospital René Favaloro, el gasoducto Néstor Kirchner, el aeropuerto de Santa Rosa, nuevas escuelas, mejoras en rutas y cerca de ¡¡¡5 mil viviendas! “Con anuncios, solamente, no se logra demasiado”, dijo el vicegobernador. “Lo importante es que las obras se anuncien, realicen, terminen y entreguen a la comunidad”.

Es innegable que la figura de Alberto Fernández en estos tres años y medio de gobierno ha sido esmerilada hasta quedar casi nada. Piel y hueso. El impacto de la inflación, la más alta de los últimos treinta y dos años, implicó un notable ajuste sobre ingresos de los trabajadores formales e informales y perfiló un modelo económico que no satisfizo ni satisface a nuestro pueblo, que viene de ocho años de caída de su poder adquisitivo. A eso se le suma el perfil político de un progresismo alfonsinista ineficaz que construyo el presidente Alberto Fernández: la falta de liderazgo, las decisiones desacertadas respecto a la administración de la pandemia señalando que entre la economía y la salud elegia la salud (como si fuese una cosa o la otra), entre variados escándalos políticos. Por eso, encontrar hoy a alguien que destaque la gestión del presidente es un hallazgo definitivamente inaudito.

Pero aquel elogio a Alberto Fernández, que se llevó en sus oídos Victoria Tolosa Paz, estuvo muy justificado en dos hechos que benefician sin vueltas a nuestra provincia: por un lado los mil millones de pesos a distribuir a través de la línea Crear Federal, que se otorga mediante el Banco de La Pampa, con plazos que van desde los 48 hasta los 60 meses, que le otorgó la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de Nación, cuando su titular José Ignacio de Mendiguren fue recibido por Ziiotto; y la firma del acta para iniciar, esta vez sí, la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado que, con una inversión de casi 35 mil millones de pesos, en el marco del Plan Argentina Grande que suscribió el gobernador con el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Fundamentalmente la garantía de la puesta en marcha de la construcción de la segunda parte del ducto, unos 140 kilómetros, que proveerá de agua potable a Winifreda, Eduardo Castex, Monte Nievas, Metileo y General Pico, que hoy se abastecen de aguas subterráneas, con elevadas concentraciones de flúor y arsénico, es impactante. Y así lo valoró la intendenta de Pico, Fernanda Alonso diciendo que “representa un paso más de algo que tanto soñamos, esperamos y tantas veces anunciamos, hoy es un hecho concreto, pronto veremos un obrador y el inicio de obra por parte de esta empresa que asume la responsabilidad de llevarlo a cabo” y que “Pico es una ciudad que no para, que demanda, y que en buena hora nos obliga a pensar en un futuro donde tengamos la posibilidad de contar con cada uno de los servicios, garantizar que Pico siga siendo ese lugar que mucha gente elige para invertir, para vivir, seguir desarrollándose en su negocio, en su familia y los servicios tienen que estar a la altura de las circunstancias, así que no es menor para proyectar y pensar el futuro, y eso es lo que ocurre con la llegada de este Acueducto”.

Y lo que no parece menor es justamente que Fernanda Alonso haya destacado el anuncio de la firma del contrato para iniciar semejante obra, porque se trata de una alfil destacada dentro de la línea Plural cuyo jefe, Carlos Verna fue contundente no hace mucho tiempo cuando reveló que sentía frustración con el gobierno de Alberto Fernández porque no logró los objetivos propuestos, porque prometieron que la heladera iba a estar llena y está llena de imanes, donde están las boletas de Corpico o Camuzzi que la gente tiene dificultades para pagar”.

“Es cierto que creció el trabajo, pero el salario está en una situación históricamente muy baja, algunos dirigentes de la coalición que gobierna la Argentina han dicho, con razón, que es la primera vez que el peronismo gobierna y los trabajadores registrados, en blanco, tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, eso no había pasado nunca», conceptualizó Verna que, al adelantar que «no llevaremos precandidato a diputado nacional», movía a imaginar que, justamente, por esa frustración con la gestión Alberto Fernández, no veía ninguna posibilidad de triunfo al por entonces FpV, hoy UP.

Y esa decisión del líder de la línea Plural nos hacía suponer que ese sector del peronismo poco aportaría a la campaña para promover el voto en favor del candidato oficialista Ariel Rauschenberger, faltos de entusiasmo para militar una candidatura presidencial que representara la continuidad del actual gobierno.

Ahora, que Sergio Massa sea el precandidato del peronismo, dentro de UP, ¿podrá cambiar la actitud del ingeniero Verna de cara a los comicios?

Es que algún indicio se podría advertir en aquellas declaraciones de Fernanda Alonso que sonaron como un reconocimiento al gobierno nacional impropio en estos tiempos de decepción con Alberto Fernández, pero tiempos, también, donde se pueden adjudicar esas decisiones al superministro de economía hoy candidato.

Y, fundamentalmente, que, casi sobre la hora, la propuesta del Frente de Todos, de que Sergio Massa sea el candidato a presidente de “Unión por la Patria” en la lista única rumbo a las PASO junto a Agustín Rossi como vicepresidente, en lugar de Wado de Pedro o cualquier otro identificado con el kirchnerismo o con el albertismo que nunca fue, podría estar motivando al ingeniero Verna a considerar que el peronismo tiene chances ciertas de retener el gobierno nacional y, sobre todo, a través de alguien mucho más afín suyo, tanto en lo pragmático como en lo ideológico.

Más allá de la obligada juntada que todos los sectores instrumentaran para desalojar a Macri de la presidencia en 2019, Verna y Massa supieron manifestar su marcada oposición al kirchnerismo que, con pretensión hegemónica, dominó al peronismo en las dos décadas iniciales del siglo XXI.

Así como Massa rompió con el kirchnerismo en 2013, cuando fundó el Frente Renovador y presentó una lista propia por fuera del peronismo en las elecciones parlamentarios de medio término, derrotando al oficialismo en la provincia de Buenos Aires, siendo su jefe de campaña Alberto Fernández. Elecciones que significaron el fin del sueño kirchnerista de “Cristina Eterna”, es decir, reelección indefinida de la entonces presidenta, previa reforma de la Constitución. Época en la que decía respecto a volver a juntarse con los kirchneristas: “Yo no tengo nada que ver con La Cámpora, nunca más, para mí es una etapa terminada” y “yo con el kirchnerismo no voy ni a la esquina, porque lo único que el kirchnerismo tiene que explicar en esta etapa es campos, hoteles, aviones… yo no tengo nada que ver con eso”, en referencia a los casos de corrupción. Para en 2015 ir más allá y prometer, en un acto, acabar con los ñoquis de la Cámpora, encarcelar a los corruptos y meter presa a Cristina, acusada en causas de corrupción. Paralelamente Verna, al ganar las internas justicialistas de ese mismo 2015, donde había dicho que la opción era La Pampa o La Cámpora, manifestó «le ganamos a La Cámpora que hizo un feroz ataque en toda la campaña y también le ganamos al gobierno provincial que hizo una demostración obscena en todas las localidades y a la Presidenta de la Nación (Cristina Fernández) que vino se sacó las fotos y dijo que Bruna era el mejor candidato».

Semejante afinidad, se ilusionan en torno a Ziliotto, podría llevarlo al líder de la Plural a llamar a acompañar a Massa en las elecciones y sacar a su militancia a la calle, con lo que estarían militando también por Ariel Rauschenberger, que es lo que el gober necesita.

Por otro lado, han parecido en los últimos días una serie de versiones que lo ubican al intendente santarroseño, Luciano di Nápli, decidido a alejarse de La Cámpora. ¿En qué anda Copete? Es algo que ampliaremos, pero sería una fija que su movida apunta a crear y liderar una nueva línea interna dentro del Justicialismo pampeano, con su consabida aspiración de llegar a ser el próximo candidato a gobernador.

Y en la vereda opositora, el crecimiento del radicalismo en Juntos por el Cambio al imponerse en Córdoba, Mendoza y Santa Fe, proyectan claramente una victoria del candidato de Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, Francisco Torroba, también en La Pampa. Pero, sobre todo, proyectan al radicalismo de cara a las elecciones de octubre (donde ganar o salir segundo daría lo mismo porque JxC como UP se alzarán con un diputado nacional cada uno) y especialmente a las de 2027, cuando haya que renovar gobernador.

Y para esa circunstancia es que los radicales ya comienzan a palpitar un gran problema: para entonces ¿quién tendrá más mérito? ¿Martín Berhongaray que el 14 de mayo hizo la mejor elección de la oposición desde la vuelta a la democracia? ¿O Torroba que le habrá ganado al peronismo, si es que gana las elecciones legislativas de octubre?

