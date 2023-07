Presentaron el diseño artístico del Festival de Cine de General Pico

Compartir esta noticia:

El presidente del Festival de Cine, Jorge Epifanio encabezó el acto de presentación del diseño artístico del festival que se realizará del 3 al 9 de agosto en General Pico.

Epifanio estuvo acompañado por el presidente de la Asociación Italiana José Luis Angelucci; el director artístico del Festival Pablo Mazzola y la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso. y anunciaron el diseño artístico y parte de la programación cinematográfica del mismo, que se desarrollará en este evento de inconmensurable valor para la comunidad.









“Seguimos construyendo, aún quedan las consecuencias de la pandemia, pero continuamos con el afán de compartir cine en cine. Estamos contentos de poder seguir trabajando en este evento tan importante para la ciudad”, señaló Epifanio.









Por su parte, el presidente de la Asociación Italiana, José Luis Angelucci sostuvo: “Ya llevamos nueve años de festival, porque nunca se dejo desear su continuidad del cine en el cine, aún con los cierres de aquellos tiempos, pero siempre buscamos generar cultura y encuentro para la ciudad. Este va a ser un festival distinto, porque –entre otras cosas- buscamos el valor de los estrenos a nivel nacional. Quiero agradecer a la comunidad de General Pico, empresarios, el municipio, provincia y al CFI por su gran aporte”.

La intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, destacó: “En estos años se genera cultura de manera constante, cuando recuperamos la posibilidad de volver a disfrutar de la pantalla fuimos a buscar la financiación al CFI. Entendemos que hay un posicionamiento de valorar lo que se hace desde lo territorial y de federalizar los recursos”.

El director artístico del Festival de Cine, Pablo Mazzola, indicó que “desde la primera edición cuando queremos poner en valor la experiencia regional. Creemos que la Film Comission es necesaria para que haya una continuidad en la producción y en el fortalecimiento y el vínculo de La Pampa con todo el país y el mundo, Estoy agradecido por la calidad de las películas, vamos con estrenos, tanto en cortos nacionales como regionales, apostamos que sea la ciudad de General Pico el escenario donde se vean por primera vez”.

Sobre el final, y con emocionante novedad el coordinador de Encuentro de Escuelas, Simón Yacomuzzi destacó la incorporación del jurado juvenil. Premio Jurado Jóven. “Es una idea fantástica que viene a ampliar el encuentro de escuelas. Ellos siempre están presentes como espectadores o como realizadores, se han acercado y han entendido lo importante que es el cine en los colegios”.

Un encuentro cinematográfico

Del 3 al 9 de agosto del 2023 vamos a vivir la Séptima Edición del Festival de Cine de General Pico. Y el objetivo no deja de ser, como cada año, valorar la calidad cinematográfica de los hacedores audiovisuales, el encuentro de una comunidad, la diversidad y aprender con el otro, las vivencias sociales y culturales que hacen a nuestra experiencia cotidiana. Y al mismo tiempo saber que hay un lugar para que las emociones se compartan con amigos y amigas, con desconocidos, con vecinas y vecinos, y con aquellos que llegan para vivir el Festival de otros lugares, les damos la bienvenida para compartir un encuentro cinematográfico.

Cada año nos fortalecemos para vivir esta fiesta. Es en Agosto, y debemos vivir el invierno pampeano, pero la ciudad se llena de calor y movimiento. Disfrutar del cine en el cine, donde renovamos las miradas, discutimos nuestras representaciones y nos dejamos atravesar por las emociones que las películas no generan. Es un festival para toda una comunidad.

General Pico se proyecta de este modo a todo el país, y como cada año somos una experiencia llena de deseos e inquietudes. Este año, además de las competencias y secciones que compartimos en las ediciones anteriores, se suma la competencia de largometrajes internacionales, un nuevo paso para este Festival, un encuentro internacional. Pero además nos proponemos un festival de estrenos en su programación, ese momento donde se ve por primera vez una película en todo el país. Es el inicio de un camino para una obra cinematográfica.

Y seguimos pensando lo que nos desafía, y es el pensamiento crítico desde los niveles inicial, primario y medio. Pensar juntos entre películas y el otro, quien está a mi lado y me acompaña a construir sociedad. Porque el cine es encuentro, pensamiento, refugio y estímulo.

Presentación de la Primera parte de Programación

Cortometrajes

Cortos nacionales en competencia

1 – Acá te dejo, de Mariano Samengo

2 – Desierto, de Francisco Provedo

3 – Lejos el uno del otro, de Gastón Calivari

4 – Tindergraf, de Julia Barata

5 – Viva Cesko, de Wencho Hayzus

6 – The Hidden Gesture. War and Melodrama in Hollywood’s 30s and 40s, de Dana Najlis

Cortos regionales en competencia

1 – Athea, de Die Moyano

2 – He has neve rever eaten a cake, de Alejo Estrabou

3 – Lo que dejamos en el camino, de Branco Fernández Sciafa

4 – Vías, de Pablo Agustín Richards

Jurados

Azul Aizemberg, directora, docente y asesora de proyectos audiovisuales, ganadora con la película Las Picapedreras en la sección de Cortometrajes Nacionales en la 6ta edición del Festival de Cine de General Pico.

Lucrecia Matarozzo, Coordinadora general del Festival de cine Cortópolis

Ezequiel Salinas, director de cine y director de fotografía

Las competencias de cortometrajes regionales y nacionales cuentan con los siguientes reconocimientos:

Premio Piedra Fundamental del Jurado, Premio Domingo Fillippini otorgado por la audiencia, Premio Cine.ar, otorgado por Incaa, Premio Cortópolis, entregado por el Festival de Cine Cortópolis, Premio Jurado Jóven (1ra edición), constituido por jóvenes de diferentes colegios de nivel medio.

Proyecciones especiales Fuera de competencia

Cortometrajes

1 – Casting, de Denise Anzarut y Lucas Guerineau

2 – La hija de la azafata, de Sofia Brihet

3 – Michelle, de Michelle Nou

4 – Cuentos excepcionales de un equipo juvenil femenino: Las Rojas, de Tom Espinoza

5 – El trueno, de Aixa Rost

6 – 50 kg, de Sofía Bensadon

7 – Una serie de problemas matemáticos, de Mariano Donoso

La invitada especial de este año es Julieta Díaz, con una extensa carrera en televisión y cine, la actriz participó y protagonizó numerosas novelas y unitarios como Campeones de la vida, Ilusiones, 099 Central, Soy gitano, Locas de Amor, Valientes, entre muchos otros.

En teatro destacó gracias a la obra Emma Bovary y en cine protagonizó films como La Señal, Juan y Eva, Maradona, la mano de dios, La señal, Gaby, la montonera, Arrostito, Juan y Eva, Dos más dos con Adrián Suar, Corazón de León con Guillermo Francella y Refugiado.

Tanto en cine como en teatro y televisión Julieta Díaz fue nominada y premiada varias veces por los premios Martín Fierro, Clarín, Cóndor de Plata, ACE y los Premios Sur, por solo mencionar algunos.

Próximamente compartiremos la programación de Largometrajes nacionales e internacionales, y de las actividades especiales.

