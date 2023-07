Crece la expectativa por el debut de Messi en Inter Miami

El partido por la Copa de Liga que integran equipos de la MLS y del fútbol mexicano se jugará en DRV PNK (Drive Pink) Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, desde las 21 de Argentina de este viernes.

Lionel Messi, campeón mundial con el seleccionado argentino y uno de los futbolistas más talentosos y exitosos de la historia, establecerá este viernes un hito en su fantástica carrera cuando debute con la casaca de Inter Miami, de la MLS de Estados Unidos, ante Cruz Azul, de México, en un cotejo por la fase de grupos de la Copa de la Liga 2023.

El partido por la Copa de Liga que integran equipos de la MLS y del fútbol mexicano se jugará en DRV PNK (Drive Pink) Stadium, en la ciudad de Fort Lauderdale, desde las 21.00 de Argentina.

La cita no puede pasar inadvertida para nadie que ame al fútbol: Messi, ganador de todos los títulos posibles con el Barcelona de España y con el seleccionado argentino, por primera vez abandonará el territorio europeo, en donde también actuó en Paris Saint-Germain, para llevar al mundo su juego deslumbrante con la camiseta de Inter Miami.

