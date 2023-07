Parera cumple hoy 126 años

Compartir esta noticia:

La localidad de Parera arriba a los 126 años de vida y se trata de uno de los lugares que está entre los 10 más antiguos de la Provincia.

El intendente municipal, Juan Carlos Olivero, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias realizó un repaso se su gestión en el municipio, que comenzó en el año 1983 siendo concejal y varios períodos como intendente.

Habló sobre la construcción de viviendas, asfalto y también tuvo palabras de agradecimiento para el Gobierno provincial en todas sus gestiones.

Juan Carlos Olivero comentó que “Parera cumple 126 años, no es mi pueblo natal pero lo siento como propio porque aquí decidí vivir hace 46 años, vine con 23 años de edad como farmacéutico y las cosas de la vida hicieron que a los diez años fuera intendente”.

Agregó que “en esto uno se pone nostálgico porque recibí de parte de la comunidad en lo personal y político mucho acompañamiento, abrazos y respeto. Somos uno de los pueblos más antiguos de La Pampa, la historia de Parera hace que nos consideremos uno de los más antiguos de la Provincia y somos la localidad más grande que no tuvimos ni tenemos ferrocarril, que era el desarrollo de los lugares. A pesar de esa adversidad Parera creció y se desarrolló muchísimo”, afirmó el jefe comunal.

Informó que “habrá un acto en la plaza, una misa y una ofrenda floral en el cementerio, un recuerdo y reconocimiento para quienes ya no están y que hicieron tanto por esta comunidad. El cierre será el día sábado con Ramón Ramonda y Los Caldenes en una gran peña folclórica y entrada gratis”.

Destacó que “estamos trabajando, es la forma en que contribuimos los intendentes, en estos tiempos difíciles siempre se hace algo por el pueblo, es la cuarta vez que soy intendente y siempre con Gobiernos provinciales con distinto signo político. Néstor Ahuad en 1987, Carlos Verna en 2003, Oscar Mario Jorge en 2007 y ahora Sergio Ziliotto, nunca fue un obstáculo y siempre las relaciones fueron excelentes, con reglas de juego y mucho respeto que es lo que me enseñaron, a respetar la voluntad del pueblo y ese es el camino del futuro, porque al país lo sacamos adelante entre todos. La unidad del pueblo es clave por los tiempos difíciles, no importa quien sea el presidente pero debemos estar solidarios y abrazados para sacarlo adelante, la receta la conocemos y ese es el camino”.

Obras

Consideró que en obras “lo más importante son las 30 viviendas por administración municipal que nos lleva mucho trabajo, tengo un gabinete que está a la altura de las circunstancias, terciarizamos la obra con 8 o 9 monotributistas, vamos por buen camino de este «Mi Casa 3» porque estamos en presencia de la certificación de obra”.

Apuntó que “el asfalto es una aspiración de siempre, no estamos en una etapa para animarnos a hacerlo, está en carpeta y si se puede hacer antes de que me vaya del gobierno municipal sería muy lindo”.

Manifestó que “también estamos a la espera de la gran obra del secundario, tenemos una matrícula de 270 alumnos y alumnas y es imperioso contar con un nuevo edificio que ya está en el presupuesto nacional que lo financia y el terreno está a nombre de la Provincia. Falta la decisión política para avanzar en esta costosa obra”.

Aseguró que “son los grandes desafíos que me quedan, la transición se hace larga pero es ordenada con el intendente que seguirá a partir de diciembre que es del mismo partido político, pero si no fuera así, actuaría de la misma manera, dejando las cosas ordenadas”.

Prado Español

Se refirió al Prado Español aclarando que “es un complejo que siempre se mantiene en buen estado, al lado se encuentra la pileta donde se hacen las actividades de Pro Vida verano y lo cuidamos mucho”.

También se han realizado inversiones en el parque automotor municipal, se han comprado tractores, desmalezadoras, tanques regadores «y hoy los números asustan un poco. Hace poco tiempo adquirimos una camioneta mediante el programa nacional Municipios de Pie y seguimos avanzando que es la mejor manera de homenajear a aquellos que no tenían esos medios para hacer crecer al pueblo”.

Relación con el Gobierno provincial

Juan Carlos Olivero afirmó que “la relación con el gobierno de la Provincia es excelente, siempre se lo digo al Gobernador Sergio Ziliotto, yo no soy una persona que voy a utilizar los medios para reclamar o decir algo, yo tengo la confianza que me dan los funcionarios para decir algo que no me gusta, esa es la forma de actuar, las relaciones siempre fueron buenas, aunque haya por ahí decisiones en las que no coincidimos”.

Consideró que “el asfalto es algo que me quedó para hacer y la otra cosa pendiente es el traslado del basurero que quedó muy cerca del pueblo, es una enorme inversión porque hay que llevarlo mucho más lejos porque nos significa un montón de problemas a la comunidad. Estas dos cosas me quedaron pendientes, no todo se puede hacer porque son cosas costosas donde se necesita financiamiento”.

Finalizó con “un saludo enorme al pueblo de Parera y al resto de la Provincia, tengo amigos en todos los pueblos y por eso mi saludo. Gracias Parera por poder disfrutar de estos 126 años de mi querido pueblo”, concluyó.

