Ardohain: “Patricia es la única que puede revertir la situación del sector agropecuario”

El precandidato a diputado nacional, Martin Ardohain, destacó las declaraciones de Patricia Bullrich, respecto a la baja de las retenciones y la necesidad de terminar con el cepo.

Ardohain manifestó que “mientras Patricia Bullrich afirma que hay que lograr el equilibrio fiscal para poder comenzar a bajar la inflación, sacar el cepo lo antes posible e ir bajando las retenciones cuanto antes, las nuevas medidas anunciadas por el ministro y candidato, Sergio Massa, resultan nuevos parches que tienden a estirar la desidia de un gobierno que ha perdido el rumbo y la credibilidad.»









“Sabemos que la única que puede sacar al sector agropecuario de los problemas que está padeciendo, es Patricia y como ella afirmó, “el campo es, fue y será el motor de la economía argentina y del bienestar de mucha gente que vive en pueblos y ciudades” destacó el diputado.

Ardohain citó las palabras de Patricia Bullrich, cuando dijo, “vamos a terminar con las restricciones a las exportaciones, trabajaremos muy fuerte para sacarlas lo antes posible. Necesitamos una ley de protección a las inversiones, para que no haya cambios impositivos, la Argentina tiene que pensar en términos de largo plazo, no es la próxima cosecha, son las nuevas generaciones. Tengo la decisión de plantear el cambio con coraje y carácter, la Argentina no sale adelante si le tiene miedo a quienes nos quieren asustar, someter y paralizar. Sin orden no hay futuro, si no nos animamos a enfrentar a los mafiosos, no salimos más.”

El diputado finalizó diciendo, “Patricia tiene la determinación para llevar adelante las medidas necesarias en tiempo y forma. Que el próximo gobierno, sea un gobierno fuerte, con decisión, un gobierno de acciones concretas y sobre todo austero, en un país que necesita con urgencia, que se deje de gastar por gastar; es lo que esperan y quieren millones de argentinos”.

