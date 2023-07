Organizaciones de mujeres piden la absolución de Yanina Coronel

Compartir esta noticia:

Organizaciones feministas y su abogada defensora, Camila Aimar, reclamaron la absolución de Yanina Coronel en el juicio por homicidio en grado de tentativa que comenzará a desarrollarse mañana y piden que se investigue a Páez por violencia de género e infantil.

Ese lunes, el Movimiento de Mujeres de La Pampa hicieron una manifestación pública para reclamar la inocencia de Yanina Coronel en el caso del intento de homicidio, por el supuesto envenenamiento de Gabriel Páez, expareja de Yanina Coronel. Solicitaron su absolución y una justicia con perspectiva de género.

En la conferencia, compartieron el siguiente documento:

“Las mujeres, organizaciones y colectivas feministas de La Pampa nos hemos autoconvocado en esta conferencia para apoyar y solidarizarnos con la compañera Yanina Coronel, en el juicio que se inicia el día 25 de julio del corriente año, a las 7:50 horas.

Las reiteradas irregularidades constatadas en la prosecución de esta causa, siguen demostrando que es necesario que el Poder Judicial aplique la perspectiva de género en su accionar, y que se destierren el acoso y el hostigamiento policial a las mujeres, cada vez que un integrante de esa fuerza es llevado a juicio o es denunciado por sus víctimas. Por todo ello, exigimos que se garanticen los derechos a la defensa para Yanina que, como es de público conocimiento, en distintas oportunidades presentó denuncias por agresión contra su pareja sin haber logrado que las mismas fueran tomadas, debido al cargo que este ocupa en dicha institución.

La gravísima situación que Yanina padeció fue comprobada en la causa que, por violencia de género en sus diferentes tipos, se inició contra Gabriel Páez Albornoz. Sin embargo, este individuo violento no fue detenido, porque un juez y un fiscal decidieron que es más importante investigar, primero, un “supuesto delito” que habría perpetrado la víctima, la que viene denunciando desde el año 2020 la violencia ejercida por Páez. Nos preguntamos: ¿por qué este hombre no está preso? y ¿por qué, como es costumbre, las mujeres no son escuchadas a la hora de hacer una denuncia ya sea en la policía o en una institución estatal? Estos son los motivos por los que cada 8 de marzo (8M) y cada 25 de noviembre (25N), las organizaciones feministas seguimos denunciando que no tenemos un Poder Judicial, ni un Estado que garanticen nuestros derechos.

Hoy, exigimos la absolución de Yanina y, también, el inicio del juicio por Violencia de Género contra Páez Albornoz. Pedimos la libertad absoluta de una mujer que fue víctima, por años, de violencia, maltrato y de amenazas contra su integridad física, cuya vida sigue corriendo riesgo porque el agresor aún porta su arma reglamentaria, la que jamás le fue retirada por el Estado provincial».

Adhieren: Promotoras Mujeres CCC-Campaña Emergencia en Violencia La Pampa- ATE- CTA A- El Ágora- Mujeres por la Solidaridad- Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito- Pan y Rosas- R.A.T.-Mujeres del PCR- AMADH LP- Colectiva Feminista y Abolicionista Todas somos Andrea- RED PAR LP- Desafíos y Compromisos- Ayelén Pilcic (Frente de Izquierda, Gral. Pico)- Activistas Feministas Independientes: Nilda Masci y Adriana Longono. Tamboras del Viento General Pico- Nerina Burghardt.

