Coparticipación: Faltazo de di Nápoli a la reunión de Ziliotto con intendentes

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, manifestó que el nuevo Proyecto de Ley de Modificación de la Ley Coparticipación no se revierte la inequidad distributiva. Destacó que “un vecino de Santa Rosa recibe 15 veces menos comparado con un habitante de la localidad que más recibe”.

El jefe comunal usó las redes sociales para expresar su posición frente al nuevo Proyecto de Ley de Modificación de la Ley Coparticipación.

Cabe destacar que hoy no asistió a la reunión que realizó el gobernador ante intendentes, intendentas y titulares de las Comisiones de Fomento para presentar los alcances de la ley. «no era esa una instancia de debate, sino la comunicación de una ley».

Este es el texto que publicó hace pocos minutos:

Mi deber como Intendente, es defender los intereses de los vecinos y vecinas de Santa Rosa, para ello me votaron.

La actual ley de Coparticipación 1065, sancionada en el año 1988, fue una herramienta de distribución del ingreso publico; útil y producto de ese contexto histórico, realidad que en nada se asemeja a este momento en el que debo gestionar.

La ciudad en estos largos 35 años ha crecido mucho en extensión y en población a quienes debemos brindarles servicios de manera cotidiana. El actual índice de coparticipación (0,245) es incluso inferior al de hace una década atrás (0,29).

Por ello resulta imperioso en mi opinión, que una nueva ley de coparticipación contemple en su criterio de distribución en mayor proporción el índice de población, al igual que sucede en las leyes del resto de las provincias Argentinas; menos en la Ley pampeana. (Anexo grafico comparativo).

Debemos juntos encontrar un punto de equilibrio donde la INEQUIDAD DISTRIBUTIVA actual, traducida en que un vecino de Santa Rosa recibe 15 veces menos comparado con un habitante de la localidad que más recibe, se corrija y se plasme legalmente de manera tal que no perjudique ni a los pueblos grandes ni a los pueblos chicos; situación que considero no se revierte con la actual propuesta de ley. Posición que he planteado anteriormente por ante quienes correspondía.

Me permito en estas breves líneas aclarar que no asistí a la reunión convocada por el Sr. Gobernador porque no era esa una instancia de debate, sino la comunicación de una ley ya presentada por lo que el ámbito de discusión ahora radica en la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa.

Sin perjuicio de ello reitero mi agradecimiento y del pueblo de Santa Rosa al Gobernador Ziliotto por su apoyo permanente para revertir la desinversión histórica en infraestructura, que aun padece esta ciudad capital.

Un afectuoso abrazo a cada uno de los vecinos y vecinas de mi ciudad.

