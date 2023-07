Marcha de antorchas por Evita en Santa Rosa (fotos)

Compartir esta noticia:

En el marco del 71 aniversario de la muerte de Eva Duarte de Perón, se convocó a la realización de una «Marcha de Antorchas» en Santa Rosa que comenzó en la plaza en la esquina de la Avenida Spinetto y Río Negro.

De la actividad participaron el senador nacional Daniel Bensusan, el ministro de Educación Pablo Maccione, el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, funcionarios, concejales y dirigentes sindicales.

Plan B habló con Marcela Urban, secretaria general de la CGT La Pampa, que señaló que “esta semana es muy especial y es muy emotiva. Se conmemora los 71 años del fallecimiento de nuestra querida Evita y los 74 años de la creación del Movimiento Peronista Femenino, que es el sábado, y nosotros el viernes hacemos una actividad especial para eso. Hoy nos convoca su fallecimiento, el paso a la inmortalidad de Evita, de esta grande, para todas las mujeres, las que nos dio el lugar, las que nos dio el primer documento de identidad, las que nos permitió votar, las que nos permitió incursionar en la política y empezar a descubrir que tenemos poder”.

-¿Por qué se decidieron hacer una marcha, no se realizaba en otros años?

-No, en todos los años hacíamos el acto a la mañana y ahí se terminaba. Este año, desde el grupo de mujeres, surgió la idea, por las compañeras pasteleras, de hacer una marcha de antorchas. Y dijimos, ¿qué mejor que el día del fallecimiento de Evita? para culminar a las 20.25, que es cuando ella deja de respirar, y pasa a la inmortalidad, terminar el acto ahí. Vamos a ir acompañándola en todo este proceso.

-¿El legado de Evita hoy dónde está o dónde se puede apreciar?

-El legado de Evita, y discúlpame que sea un poco egoísta, pero en todas nosotras. Primera secretaria adjunta a cargo de la Secretaría General de la CGT, ya eso es romper con lo que se venía a lo largo de la historia en la CGT Pampeana. No me comparo con ella porque no le llego ni a los talones, pero es parte del legado que ella nos dio la oportunidad de vencer barreras y avanzar, y así lo estamos haciendo.

-En la fórmula nacional, ninguna de las dos que tiene el Frente Oficialista lleva mujeres.

– Sí, es doloroso, pero bueno, ya volveremos a ocupar algún lugar arriba.

-Como dirigente de la CGT, ¿alguna posición respecto de estar con alguna de las dos listas que tiene la Unión por la Patria?

-Nosotros hoy estaríamos apoyando a Massa. De hecho, el sábado a las 10:30 de la mañana, en la sede de nuestra CGT, vamos a estar todos los gremios reunidos con los candidatos por Unión por la Patria, respaldando la postura de ellos, la posición, y tratando de demostrarles también cuáles son nuestras necesidades como sindicatos y qué respuestas esperamos por parte de los candidatos.

